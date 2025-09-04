健康網》有血尿免驚 可能是假性！先回想吃過的水果、藥品

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，吃了紅心火龍果、甜菜根、黑莓、藍莓等漿果或抗生素、緩解泌尿道疼痛的藥物，可能會發生假性血尿；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友上完廁所驚呼「啊！尿是紅的」引來亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任關注，他仔細看了一下，發現尿液中隱隱透著紅色，不是超紅色的鮮血尿，裡頭也沒有血塊，才說「是假性血尿不用擔心」，本質是尿液變色，而不是真正的出血，像是吃紅心火龍果、甜菜根、黑莓、藍莓等漿果或抗生素、緩解泌尿道疼痛的藥物，都有可能會發生。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，尿液就像是一杯透明的白開水。而「假性血尿」就像是有人偷偷在裡面加了點「食用色素」。這些色素來自我們吃的食物或服用的藥物，它們被身體吸收後，無法被完全代謝，最後隨著尿液排出，讓尿液染上了各種顏色。

有天然染色劑食物

●紅心火龍果：這是尿液變色界的「頭號通緝犯」。紅心火龍果中含有一種強大的天然色素叫「甜菜紅素」。這種色素非常頑固，身體很難完全吸收。所以，當你吃完紅心火龍果後，這些色素就會跟著尿液一起排出。這就像是把一滴紅墨水滴進一杯水中，整杯水都會變成粉紅色或鮮紅色，看起來非常驚人。但別擔心，這種情況是完全無害的，通常在1-2天內，隨著色素代謝完畢，尿液顏色就會恢復正常。

●甜菜根：甜菜根是另一種含有豐富甜菜紅素的蔬菜。它的效果和火龍果類似，食用後尿液也可能呈現紅色或紅棕色。

●黑莓、藍莓等漿果：這些深色漿果富含花青素，偶爾也會讓尿液呈現帶點紅色的色澤。

隱藏調色師 藥物

●抗生素：比如治療結核病的利福平（Rifampin），它會讓尿液變成鮮豔的橘紅色。

●緩解泌尿道疼痛的藥物：像是吡啶酮（Phenazopyridine），這類藥物專門用來舒緩泌尿道感染引起的不適，但它會讓尿液變成非常深的橘紅色，有些患者因為泌尿道感染排尿疼痛時，我們會開立這顆藥物，不過這顆藥本身會讓尿液呈現透明的紅色，下次泌尿道感染服藥後看到尿液顏色變紅，不要被嚇到。

判斷「假性」或「真性」血尿

●看顏色和透明度：假性血尿通常是均勻的紅色或粉紅色，且清澈透明，沒有沉澱物或血塊。真性血尿則可能帶有血塊、血絲，或是尿液看起來混濁。

●觀察身體的「警報」：真性血尿通常是身體發出的警訊。它可能伴隨著以下症狀：

1.排尿疼痛或灼熱感：感覺尿道刺痛或灼熱。

2.頻尿或尿急：剛上完廁所又想尿，或者總覺得尿不乾淨。

3.腹部或腰部疼痛：可能是腎臟或膀胱發炎的表現。

4.發燒：身體在對抗感染時的常見反應。

