健康網》經血量異常是警訊 小心子宮肌瘤、荷爾蒙失調

醫師提醒，經血量過多、過少，甚至伴隨血塊都是身體釋放的警訊，忽輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每個月月經報到，對女性而言，不只是生理週期，更像是一份「健康報告」。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」提醒，經血量過多、過少，甚至伴隨血塊，往往是身體釋放的警訊，可能與子宮肌瘤、荷爾蒙失調等問題有關，絕對不能掉以輕心。

3種該留意的月經訊號

月經量過多

●每小時需換衛生棉、夜間要墊兩片衛生綿、經期超過7天。

●可能原因：子宮肌瘤、內膜異位、甲狀腺異常。

●醫師建議：儘速就醫檢查，選擇治療方式。

月經量過少

●經血少、經期短至兩天。

●可能原因：荷爾蒙失調、多囊卵巢、壓力過大。

●醫師建議：調整作息、飲食及壓力，必要時抽血檢查荷爾蒙。

經血有血塊

●血塊大於50元硬幣、伴隨劇烈經痛。

●可能原因：內膜增厚、子宮肌瘤等婦科問題。

●醫師建議：安排超音波檢查，評估治療方式。

嚴絢上提醒，不論月經量異常或血塊問題，都是身體發出的重要訊號，切勿輕忽，若有任何異常，請不要猶豫，立即尋求婦產科醫師的專業建議。

