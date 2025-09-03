限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》從醫師角度看 「便便的人」在急救、失禁
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕新光醫院心臟內科醫師洪惠風在臉書上分享一張照片，很詼諧地說：「來不及上一號的，是失禁」、「來不及穿衣服的，是外遇」、「來不及換衣服的，是急救…」從醫師觀點看Caganer（便便的人），湧進不少留言。
洪惠風分享照片引起側目，他說自己逛街看到這個，感觸很多。在這家店裡賣最好的版本─是川普。
「來不及上一號的，是失禁」
「來不及穿衣服的，是外遇」
「來不及換衣服的，是急救」
「來不及唸的，是功課」
「來不及享受的，是人生」
「來不及看的，是世界」
「來不及花的，是金錢」
「阿就來不及啦！」
請繼續往下閱讀...
洪惠風還解釋，「Canganers」來自加泰隆尼亞（Catalonia, 西班牙） 的傳統聖誕擺飾人物，叫做 Caganer（意為「便便的人」）。
它的特色就是穿著傳統加泰隆尼亞服裝（紅帽子、白襯衫），蹲在地上「大便」。
洪惠風表示，在西班牙加泰隆尼亞的耶誕馬槽（Nativity scene）裡，會在一角偷偷放一個「Caganer」。象徵施肥、帶來好運和豐收，有點幽默又帶點民俗傳統的意味。而現在也發展出很多變體（名人、球星、政治人物版本）。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應