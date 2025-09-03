健康網》從醫師角度看 「便便的人」在急救、失禁

新光醫院心臟內科醫師洪惠風在臉書分享「便便的人」，他的直覺是在急救、失禁，令人芫爾。（取自洪惠風臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新光醫院心臟內科醫師洪惠風在臉書上分享一張照片，很詼諧地說：「來不及上一號的，是失禁」、「來不及穿衣服的，是外遇」、「來不及換衣服的，是急救…」從醫師觀點看Caganer（便便的人），湧進不少留言。

洪惠風分享照片引起側目，他說自己逛街看到這個，感觸很多。在這家店裡賣最好的版本─是川普。

「來不及上一號的，是失禁」

「來不及穿衣服的，是外遇」

「來不及換衣服的，是急救」

「來不及唸的，是功課」

「來不及享受的，是人生」

「來不及看的，是世界」

「來不及花的，是金錢」

「阿就來不及啦！」

請繼續往下閱讀...

洪惠風還解釋，「Canganers」來自加泰隆尼亞（Catalonia, 西班牙） 的傳統聖誕擺飾人物，叫做 Caganer（意為「便便的人」）。

它的特色就是穿著傳統加泰隆尼亞服裝（紅帽子、白襯衫），蹲在地上「大便」。

洪惠風表示，在西班牙加泰隆尼亞的耶誕馬槽（Nativity scene）裡，會在一角偷偷放一個「Caganer」。象徵施肥、帶來好運和豐收，有點幽默又帶點民俗傳統的意味。而現在也發展出很多變體（名人、球星、政治人物版本）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法