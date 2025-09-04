健康網》減重≠減脂 忽略體脂管理恐代謝差、復胖

營養師薛曉晶指出，大部分減重者都忽略了「體脂管理」的重要性，如果只節食、不運動，確實體重會下降，但這只是「體積變小」，不是「體態變好」；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人努力減重，數字降了，卻發現體態依舊鬆垮、線條不明顯，甚至代謝變差，更容易復胖！營養師薛曉晶指出，這是因為是大部分減重者都忽略了「體脂管理」的重要性，如果只節食、不運動，確實體重會下降，但這只是「體積變小」，不是「體態變好」。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，雖然只靠節食快速瘦下來，掉的常常是珍貴的肌肉與水分。根據《Obesity Reviews》在2021年的系統性回顧指出，減重過程中若未有效保留「瘦體重」，可能會導致代謝率下降與脂肪再堆積的風險增加。

薛曉晶說，體脂才是決定身材的關鍵，而不是體重。根據《Sports Medicine》在2022年的研究顯示，阻力訓練能有效降低體脂率、脂肪質量與內臟脂肪，並提升瘦體重。這代表透過正確運動與飲食方式，不只可以「看起來更瘦」，還能改善內臟脂肪、減少心血管風險。

薛曉晶提到，根據《Obesity Reviews》2022年的報告指出，減重速度過快會造成較多的瘦體重流失與較低的代謝率，而每週減少0.5-1公斤的速度，最能維持體組成穩定與健康。與其盲目追求快速瘦身，不如規劃出一個長期可持續的減脂計劃，搭配良好的飲食、運動與睡眠，效果才會真實且長遠。

