自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重≠減脂 忽略體脂管理恐代謝差、復胖

2025/09/04 19:05

營養師薛曉晶指出，大部分減重者都忽略了「體脂管理」的重要性，如果只節食、不運動，確實體重會下降，但這只是「體積變小」，不是「體態變好」；情境照。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶指出，大部分減重者都忽略了「體脂管理」的重要性，如果只節食、不運動，確實體重會下降，但這只是「體積變小」，不是「體態變好」；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人努力減重，數字降了，卻發現體態依舊鬆垮、線條不明顯，甚至代謝變差，更容易復胖！營養師薛曉晶指出，這是因為是大部分減重者都忽略了「體脂管理」的重要性，如果只節食、不運動，確實體重會下降，但這只是「體積變小」，不是「體態變好」。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，雖然只靠節食快速瘦下來，掉的常常是珍貴的肌肉與水分。根據《Obesity Reviews》在2021年的系統性回顧指出，減重過程中若未有效保留「瘦體重」，可能會導致代謝率下降與脂肪再堆積的風險增加。

薛曉晶說，體脂才是決定身材的關鍵，而不是體重。根據《Sports Medicine》在2022年的研究顯示，阻力訓練能有效降低體脂率、脂肪質量與內臟脂肪，並提升瘦體重。這代表透過正確運動與飲食方式，不只可以「看起來更瘦」，還能改善內臟脂肪、減少心血管風險。

薛曉晶提到，根據《Obesity Reviews》2022年的報告指出，減重速度過快會造成較多的瘦體重流失與較低的代謝率，而每週減少0.5-1公斤的速度，最能維持體組成穩定與健康。與其盲目追求快速瘦身，不如規劃出一個長期可持續的減脂計劃，搭配良好的飲食、運動與睡眠，效果才會真實且長遠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中