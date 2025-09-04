健康網》換新眼鏡還是霧霧的？ 醫：恐是早發性白內障

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，度數增加了，但換了眼鏡還是霧霧的，有可能是早發性白內障；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕怎麼才配了新的眼鏡，看東西卻還是霧霧的？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文表示，可能是早發性白內障！由於藍光暴露、用眼過度，讓眼睛提早老化，最近診間裡來了30多歲的患者，最年輕的甚至才28歲。

白內障年輕化的警訊

●視力逐漸模糊變嚴重：如果你發現讀書或看手機時需要更多光線才能看清楚，或是夜間開車即使開了大燈也看不清楚，這可能是水晶體開始混濁的早期徵象。

●對光線變得特別敏感：在強光下感到不舒服，看燈光時出現光環或光暈，這些都是白內障的典型症狀。如果你開始覺得陽光「刺眼」或車燈「很亮」，要特別留意。

●世界失去了色彩：白內障會影響色彩感知，讓世界看起來灰暗、不夠鮮豔。有些患者會發現看東西時偏黃或褐色，這是晶狀體變黃導致的色彩偏移。

●眼鏡度數頻繁變化：突然變近視、遠視或散光度數改變，需要頻繁更換眼鏡，甚至雙眼視力變化不一致，都可能是白內障的前兆。

●視野悄悄變窄：感覺看東西的範圍變小，或是中央視力變得模糊，這也是需要注意的症狀。

粘靖旻說，現代人長時間使用3C產品，加上高度近視族群增加，都是白內障年輕化的重要因素。而年輕人做白內障手術眼球條件好、恢復快，提醒如果你原本沒有這些狀況卻突然出現，建議盡快來檢查。早期發現，早期治療，讓視力重回年輕狀態。

