自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》換新眼鏡還是霧霧的？ 醫：恐是早發性白內障

2025/09/04 12:26

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，度數增加了，但換了眼鏡還是霧霧的，有可能是早發性白內障；情境照。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，度數增加了，但換了眼鏡還是霧霧的，有可能是早發性白內障；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕怎麼才配了新的眼鏡，看東西卻還是霧霧的？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文表示，可能是早發性白內障！由於藍光暴露、用眼過度，讓眼睛提早老化，最近診間裡來了30多歲的患者，最年輕的甚至才28歲。

白內障年輕化的警訊

●視力逐漸模糊變嚴重：如果你發現讀書或看手機時需要更多光線才能看清楚，或是夜間開車即使開了大燈也看不清楚，這可能是水晶體開始混濁的早期徵象。

●對光線變得特別敏感：在強光下感到不舒服，看燈光時出現光環或光暈，這些都是白內障的典型症狀。如果你開始覺得陽光「刺眼」或車燈「很亮」，要特別留意。

●世界失去了色彩：白內障會影響色彩感知，讓世界看起來灰暗、不夠鮮豔。有些患者會發現看東西時偏黃或褐色，這是晶狀體變黃導致的色彩偏移。

●眼鏡度數頻繁變化：突然變近視、遠視或散光度數改變，需要頻繁更換眼鏡，甚至雙眼視力變化不一致，都可能是白內障的前兆。

●視野悄悄變窄：感覺看東西的範圍變小，或是中央視力變得模糊，這也是需要注意的症狀。

粘靖旻說，現代人長時間使用3C產品，加上高度近視族群增加，都是白內障年輕化的重要因素。而年輕人做白內障手術眼球條件好、恢復快，提醒如果你原本沒有這些狀況卻突然出現，建議盡快來檢查。早期發現，早期治療，讓視力重回年輕狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中