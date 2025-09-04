健康網》盧秀燕「防曬噴霧」噴臉 醫：恐傷肺

日前盧秀燕受訪（右）到一半，拿出防曬噴霧認真噴灑。（記者蔡淑媛攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有使用防曬噴霧的習慣嗎？你也與台中市長盧秀燕一樣，會直接噴在自己的臉上嗎？日前盧秀燕與立委顏寬恆進行車掃時，在烈日下使用防曬噴霧，直接噴在臉上，並親自幫顏寬恆噴臉部。中華民國美容醫學會常務理事宋奉宜表示，使用防曬噴霧應先噴在手心，再塗抹於臉部與頸部，以免吸入奈米粒子；若要噴在身上，則應保持15到20分鐘的距離。

宋奉宜表示，防曬噴霧因方便且補擦迅速，深受喜愛。但其便利性背後，有吸入微細奈米顆粒的隱憂。常見的防曬噴霧添加奈米級的二氧化鈦和氧化鋅作為紫外線屏障。雖然許多人擔心奈米粒子會穿透皮膚，歐洲消費者安全科學委員會（SCCS）及美國疾病管制與預防中心（CDC）已經說明，這些粒子在健康皮膚上難以穿透角質層，更不會進入血液循環。

噴霧型保養品 不只關注成分！

除了物理成分的奈米化風險，化學成分的奈米化與氣瓶的爆炸易燃同樣也是噴霧型保養品不可忽視的使用風險。以全人健康角度看待，無論是物理或化學奈米粒子都可能對肺部帶來潛在傷害。國際癌症研究機構（IARC）將二氧化鈦列為2B級「可能致癌物」，相關動物研究也顯示長期大量吸入高濃度粒子，可能引發肺部發炎。因此，美國CDC與食品藥品管理局（FDA）呼籲，絕對不要直接朝臉噴灑，才能避免奈米粒子經口鼻進入，引起肺部發炎與過敏。

正確使用防曬噴霧有4招

皮膚專科醫師說明正確使用防曬噴霧的方法：

●先將噴霧噴於手心，再均勻塗抹臉部及頸部，以避免微粒吸入。

●噴霧身體其他部位時，保持15至20公分距離，確保均勻的防曬塗抹。

●在通風良好處使用，防止自己與他人吸入懸浮微粒。

●儲存與使用時遠離火源與高溫區，以免高壓易燃氣體引起火災。

宋奉宜表示，無論防曬還是彩妝產品，選購時優先建議乳液型貼身塗抹；如果使用噴霧劑型，一定要避免直接對臉部噴灑。掌握正確距離與使用方法，才是確保便利與健康的關鍵。

台中市長盧秀燕（左）日前陪同顏寬恆（中）車掃，更為他噴防曬噴霧。（記者黃旭磊攝）

