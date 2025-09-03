自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》睡久還是累恐男性更年期 醫：5警訊當心

2025/09/03 20:10

不少男性苦於睡很久仍感覺累等問題，顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，可能是男性更年期。（圖取自shutterstock）

不少男性苦於睡很久仍感覺累等問題，顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，可能是男性更年期。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名50歲出頭的高階經理人，近年來常覺得「下班後只想癱在沙發」，情緒低落、體力下滑，甚至在親密行為中途「軟掉」，原本以為只是壓力大或年紀到了。直到失眠、專注力衰退影響工作，在同事提醒下就醫。抽血檢測加上男性更年期量表評估後，確診為「男性荷爾蒙不足」。

顧家醫療總院長顧芳瑜表示，男性更年期其實不罕見，常見於40到55歲族群。典型症狀包含：性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加，若同時出現 3 項以上，就要提高警覺。許多患者常抱怨「明明睡很久，起床還是全身疲累」，或夜晚常淺眠、失眠；性慾降低，甚至連勃起功能逐漸下滑，往往因此影響伴侶關係。

除了性功能與精神狀態，荷爾蒙下降也會帶來外觀變化，例如腹部脂肪堆積、肌肉量減少，嚴重者甚至可能出現女乳現象，讓不少男性自覺精力與外貌都不如以往。這些狀況往往被誤認為是單純老化或壓力過大，但其實是「男性更年期」的警訊。

上述患者在接受「三個月型長效針劑」治療，半年後回診時，精神與體力明顯改善，不僅能在下班後保持活力，重拾運動與生活興趣，連工作表現也獲得主管肯定，甚至因此加薪兩成。他笑說：「原來不是老了，是荷爾蒙在作怪！」

顧芳瑜指出，男性更年期治療方式多元，會依照年齡、檢查數據與生活需求量身規劃，包括：

●DHEA 組合：溫和促進睪固酮分泌，適合有生育需求的男性。

●短效針劑：見效快，但需頻繁回診。

●長效針劑：3個月打一次，穩定改善、也能幫助代謝。

●鼻噴劑與凝膠：使用方式簡單、不麻煩，適合生活忙碌的族群。

另外有不少男性擔心透過外源性補充睪固酮會不會讓「睪丸萎縮導致尺寸變短？」顧芳瑜澄清，陰莖長度不會改變，但睪丸體積可能縮小。所以在補充「睪固酮」之前，醫師會詳細與病患討論未來是否還有生育的打算，再選擇適合的治療方式。不過他也說明，荷爾蒙補充除了能改善性功能與精神，還能協助降低腹部肥胖、控制血糖與血壓，對代謝健康有實質益處。

除了藥物治療之外，顧芳瑜建議日常生活保養同樣重要。規律運動、多攝取高蛋白（雞胸肉、魚、豆類），補充富含鋅、硒、維生素D的食物（如海鮮、堅果、鮭魚），保持愉快心情，並和家人朋友多互動，都能幫助穩定度過男性更年期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中