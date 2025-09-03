健康網》睡久還是累恐男性更年期 醫：5警訊當心

不少男性苦於睡很久仍感覺累等問題，顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，可能是男性更年期。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名50歲出頭的高階經理人，近年來常覺得「下班後只想癱在沙發」，情緒低落、體力下滑，甚至在親密行為中途「軟掉」，原本以為只是壓力大或年紀到了。直到失眠、專注力衰退影響工作，在同事提醒下就醫。抽血檢測加上男性更年期量表評估後，確診為「男性荷爾蒙不足」。

顧家醫療總院長顧芳瑜表示，男性更年期其實不罕見，常見於40到55歲族群。典型症狀包含：性慾減退、精神或體力下降、情緒低落、勃起功能變差、體重增加，若同時出現 3 項以上，就要提高警覺。許多患者常抱怨「明明睡很久，起床還是全身疲累」，或夜晚常淺眠、失眠；性慾降低，甚至連勃起功能逐漸下滑，往往因此影響伴侶關係。

除了性功能與精神狀態，荷爾蒙下降也會帶來外觀變化，例如腹部脂肪堆積、肌肉量減少，嚴重者甚至可能出現女乳現象，讓不少男性自覺精力與外貌都不如以往。這些狀況往往被誤認為是單純老化或壓力過大，但其實是「男性更年期」的警訊。

上述患者在接受「三個月型長效針劑」治療，半年後回診時，精神與體力明顯改善，不僅能在下班後保持活力，重拾運動與生活興趣，連工作表現也獲得主管肯定，甚至因此加薪兩成。他笑說：「原來不是老了，是荷爾蒙在作怪！」

顧芳瑜指出，男性更年期治療方式多元，會依照年齡、檢查數據與生活需求量身規劃，包括：

●DHEA 組合：溫和促進睪固酮分泌，適合有生育需求的男性。

●短效針劑：見效快，但需頻繁回診。

●長效針劑：3個月打一次，穩定改善、也能幫助代謝。

●鼻噴劑與凝膠：使用方式簡單、不麻煩，適合生活忙碌的族群。

另外有不少男性擔心透過外源性補充睪固酮會不會讓「睪丸萎縮導致尺寸變短？」顧芳瑜澄清，陰莖長度不會改變，但睪丸體積可能縮小。所以在補充「睪固酮」之前，醫師會詳細與病患討論未來是否還有生育的打算，再選擇適合的治療方式。不過他也說明，荷爾蒙補充除了能改善性功能與精神，還能協助降低腹部肥胖、控制血糖與血壓，對代謝健康有實質益處。

除了藥物治療之外，顧芳瑜建議日常生活保養同樣重要。規律運動、多攝取高蛋白（雞胸肉、魚、豆類），補充富含鋅、硒、維生素D的食物（如海鮮、堅果、鮭魚），保持愉快心情，並和家人朋友多互動，都能幫助穩定度過男性更年期。

