健康 > 心理精神

健康網》看帥哥真的比較長壽 研究：吸引力、免疫反應呈正比

2025/09/04 13:49

有研究發現，女性若能多看帥哥將能延年益壽，男性若能成為鮮肉也一樣。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常有「多看美女可以長壽」「多看帥哥可以降低死亡率」之類的文章，其實都只是腦內啡給人的暫時性欣快感，大概就類似追劇或看漫畫時的愉悅感，不過湞媄診所院長王姿允分享一則期刊研究發現，因為女性會潛意識挑選免疫力強大且抗壓性高的健康伴侶，因此吸引力指標與睪固酮對免疫反應的正向關聯較強，看「鮮肉」不只女性可以延年益壽，成為鮮肉本身，哥也可延年益壽。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」指出，長得好看真的與健康有關聯，但僅限於男性。研究為「支持壓力相關的免疫能力障礙假說在人類中的證據」，刊載於2012年2月的《Nature Communications》期刊。

研究找了74位平均年齡約23歲的拉脫維亞的年輕成年男性，測量血液中睪固酮（T）、皮質醇（C），以及接種 B 型肝炎疫苗（一劑）後的抗體產生量（anti‑HBsAg）。再由94 位女性評分人員針對這些男性的「標準化臉部照片」進行吸引力評分，將平均評分作為吸引力指標。

結果顯示：睪固酮與免疫反應／吸引力正相關，睪固酮濃度越高，產生疫苗抗體的能力（免疫反應）與臉部吸引力評分越高。能否產生抗體能力，跟腸道菌相健全與否還有健康程度有關，之前COVID-19期間發現肥胖者跟慢性疾病者比較不容易產生抗體，其實也是相同的機轉。而在皮質醇偏低的男性中，睪固酮對免疫反應與吸引力的正向關聯較強 ，也就是說，抗壓力越高的男性，這樣的特質越明顯。

王姿允說，女性會喜歡明顯的下顎線或立體五官或肌肉線條這類「明顯的睪固酮特徵」，並不是女性膚淺，而是女性潛意識會想要找免疫力強大且抗壓性高的健康伴侶。

《Nature Communications》期刊研究指出，吸引力指標與睪固酮對免疫反應的正向關聯較強，因此是帥哥本身延年益壽；圖為日本男星二宮和也出席坎城影展。（路透社，檔案照）

《Nature Communications》期刊研究指出，吸引力指標與睪固酮對免疫反應的正向關聯較強，因此是帥哥本身延年益壽；圖為日本男星二宮和也出席坎城影展。（路透社，檔案照）

