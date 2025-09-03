限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
南投中元節食品抽驗 知名連鎖超市蘿蔔、青花菜農藥超標
〔記者張協昇／南投報導〕 中元節將至，南投縣政府衛生局為守護民眾飲食安全，近期派員前往轄內賣場、超市及食品製造場所，針對中元節應景及祭祀食品進行抽驗，南投市及埔里鎮兩家全國知名連鎖超市，各有1件進口蘿蔔與青花菜農藥殘留超標，另草屯鎮1家蔬果行販售的香菜農藥殘留也不符規定，已移請供應商所在地的衛生局辦理後續裁處。
南投縣衛生局指出，此次抽驗的中元節應景食品，包含生鮮蔬菜、水果、生鮮肉品、海鮮及休閒食品等，共抽驗104件產品，檢測農藥殘留、動物用藥、重金屬及防腐劑等項目。
請繼續往下閱讀...
衛生局表示，夏季氣候高溫潮濕，食品保存風險增加，業者應落實自主衛生管理，確保生產及販售產品均符合食品良好衛生規範準則。同時提醒民眾，選購祭祀食品時應注意外包裝是否完整、標示是否清楚，避免購買來源不明或色澤異常鮮豔的產品，以降低食安風險。
衛生局也提醒民眾，普度祭拜過程應避免食品長時間曝曬，祭拜後的食品應依標示保存條件妥善冷藏或冷凍，調理後的食品也應盡快食用，以確保飲食安全，避免食物中毒。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應