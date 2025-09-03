南投中元節食品抽驗 知名連鎖超市蘿蔔、青花菜農藥超標

中元節將屆，南投縣衛生局人員針對應景食品進行稽查抽驗。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 中元節將至，南投縣政府衛生局為守護民眾飲食安全，近期派員前往轄內賣場、超市及食品製造場所，針對中元節應景及祭祀食品進行抽驗，南投市及埔里鎮兩家全國知名連鎖超市，各有1件進口蘿蔔與青花菜農藥殘留超標，另草屯鎮1家蔬果行販售的香菜農藥殘留也不符規定，已移請供應商所在地的衛生局辦理後續裁處。

南投縣衛生局指出，此次抽驗的中元節應景食品，包含生鮮蔬菜、水果、生鮮肉品、海鮮及休閒食品等，共抽驗104件產品，檢測農藥殘留、動物用藥、重金屬及防腐劑等項目。

衛生局表示，夏季氣候高溫潮濕，食品保存風險增加，業者應落實自主衛生管理，確保生產及販售產品均符合食品良好衛生規範準則。同時提醒民眾，選購祭祀食品時應注意外包裝是否完整、標示是否清楚，避免購買來源不明或色澤異常鮮豔的產品，以降低食安風險。

衛生局也提醒民眾，普度祭拜過程應避免食品長時間曝曬，祭拜後的食品應依標示保存條件妥善冷藏或冷凍，調理後的食品也應盡快食用，以確保飲食安全，避免食物中毒。

