健康網》「不知該高興什麼？」歌后家家自曝抑鬱 醫：朋友要多關心她

家家自曝自己好抑鬱，高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞建議，家家的朋友要多關心她。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕42歲歌后家家原訂今（3）要參加五月天在上海演唱會，但身體出狀況今被緊急輸血2袋。不過，家家早在3天前於社群上寫著：「我好想哭…不知道為什麼…我抑鬱，越來越不知道該高興什麼…」對此，高雄市大同醫院身心科醫師王紹丞建議，從家家網路上的公開發文可見壓力過大和情緒低落，周遭的朋友可以多多關心她。

家家甚至寫著：「我想吃糖果…吃了會開心的糖果」當時引起粉絲側目，紛紛在上面留言為她加油打氣：「適時的抒發情緒是好的，哭完、發洩完，一覺醒來也要好好生活，總有人遇到的困難是我們想像不到的，要勇敢面對自己，找些自己喜歡的事做，跟人訴說，出去透透氣人生不就是這樣？加油！」

還有一位過來人也留言：「前陣子（其實就是上禮拜）跟你的狀況很像，一起床我就覺得狀態不太好，所有有興趣的東西都沒感覺了，也不想吃飯不想出門什麼都不想做，也完全笑不出來連話都不想說…我完全不知道自己發生什麼事，也沒人可以說，我不想自己都弄不清的情緒低潮去讓我身邊的人感到負擔，所以我選擇每天努力地讓自己『看起來正常』」。

根據桃園療養院衛教資料指出，壓力是一種個體主觀的，在生理或心理上感受到的一種威脅，會激起個體的緊張狀態，而產生一些生理以及心理的反應。

至於要如何察覺自己是否壓力過大呢？桃園療養院建議，你可以注意最近的身體狀況，例如有沒有頭暈、睡不好、頻尿、心跳加快、呼吸急促的現象；認知方面會不會出現注意力不集中、記憶力減退，或是想法較負面、悲觀；行為方面是否會食慾不佳或暴飲暴食，情緒也變得起伏不定等。

