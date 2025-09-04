自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕媽咪可善用定期產檢 14次公費產檢免申請

2025/09/04 08:01

為守護母嬰健康，衛福部國健署提供孕媽咪14次公費產檢，衛福部呼籲孕媽咪們，善加利用產檢補助資源，圖為情境照。（圖取自freepik）

為守護母嬰健康，衛福部國健署提供孕媽咪14次公費產檢，衛福部呼籲孕媽咪們，善加利用產檢補助資源，圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為守護母嬰健康，衛福部國健署提供孕媽咪14次公費產檢，113年利用率達96%以上。每次產前檢查除了包含問診、體重、血壓、胎心音、胎位等例行項目外，亦依妊娠週數安排重要檢驗，確保孕媽咪與胎兒健康。衛福部呼籲孕媽咪們，善加利用產檢補助資源，每位孕媽咪都能「好孕一身，幸福一生」。

國民健康署在臉書專頁「孕產兒關懷粉絲團」提醒各位準爸媽，每次產檢記得攜帶「孕媽咪健康手冊」及健保卡，到健保特約產檢院所，依建議時程進行產檢，免申請，即可享有每次的產檢服務：

●超音波檢查：超音波檢查宛如和寶寶的「視訊連線時刻」，讓準爸媽能親眼看到胎兒的狀況。國民健康署提供孕婦3次公費超音波檢查（孕期前、中、後各一次），可檢測胎兒心跳、測量各部位生長情形，並評估胎盤位置與羊水量，協助醫師掌握孕程狀況，守護母嬰健康。

●貧血檢驗：台灣有10-20%的孕媽咪在初期產檢時為貧血，孕期貧血可能造成胎兒過小、早產、發展遲緩等問題，並增加孕產婦心肺負擔、難產等發生機率；孕媽咪可透過懷孕中期（妊娠第24至28週）補助的貧血檢驗，及早發現貧血情形，並透過均衡飲食、攝取營養素或經醫師評估使用補充劑，來降低母胎相關併發症風險。

●妊娠糖尿病篩檢：別讓高血糖干擾與寶寶的連線！妊娠糖尿病是高危險妊娠疾病之一，孕媽咪應於妊娠第24至28週時進行篩檢，可與貧血檢驗同時進行。檢驗前須禁食8小時，並空腹飲用含75克葡萄糖的糖水進行耐糖試驗（OGTT），以確保結果準確。孕期透過飲食控制、規律運動與血糖監測，可有效降低生產併發症風險。

●產前乙型鏈球菌篩檢：乙型鏈球菌是人類腸胃道及生殖泌尿道常見的細菌，約有近2成的孕婦產道帶有此細菌，因此，準媽咪可於懷孕第35至37週接受乙型鏈球菌篩檢，如檢驗結果為陽性，醫師會進一步評估及於待產時提供預防性之抗生素治療（可由健保給付），以降低新生兒感染。

●產前健康照護衛教指導：孕期當中，除了上述的檢驗或檢查項目，國健署提供2次產前健康照護衛教指導服務（第1孕期及第3孕期提供各1次），衛教內容包含維持母胎安全、孕期營養、生產準備計畫、母乳哺育及孕期心理適應等多元主題，提升孕媽咪的健康知識與自我照護能力，並以最佳狀態迎接分娩。

如有孕期照護或產檢相關問題，可至國民健康署孕產兒關懷網站及健康九九＋官網媽咪好孕館了解相關資訊，或撥打免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（抱緊您，抱緊您），由專業人員為您解答。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中