健康網》孕媽咪可善用定期產檢 14次公費產檢免申請

〔健康頻道／綜合報導〕為守護母嬰健康，衛福部國健署提供孕媽咪14次公費產檢，113年利用率達96%以上。每次產前檢查除了包含問診、體重、血壓、胎心音、胎位等例行項目外，亦依妊娠週數安排重要檢驗，確保孕媽咪與胎兒健康。衛福部呼籲孕媽咪們，善加利用產檢補助資源，每位孕媽咪都能「好孕一身，幸福一生」。

國民健康署在臉書專頁「孕產兒關懷粉絲團」提醒各位準爸媽，每次產檢記得攜帶「孕媽咪健康手冊」及健保卡，到健保特約產檢院所，依建議時程進行產檢，免申請，即可享有每次的產檢服務：

●超音波檢查：超音波檢查宛如和寶寶的「視訊連線時刻」，讓準爸媽能親眼看到胎兒的狀況。國民健康署提供孕婦3次公費超音波檢查（孕期前、中、後各一次），可檢測胎兒心跳、測量各部位生長情形，並評估胎盤位置與羊水量，協助醫師掌握孕程狀況，守護母嬰健康。

●貧血檢驗：台灣有10-20%的孕媽咪在初期產檢時為貧血，孕期貧血可能造成胎兒過小、早產、發展遲緩等問題，並增加孕產婦心肺負擔、難產等發生機率；孕媽咪可透過懷孕中期（妊娠第24至28週）補助的貧血檢驗，及早發現貧血情形，並透過均衡飲食、攝取營養素或經醫師評估使用補充劑，來降低母胎相關併發症風險。

●妊娠糖尿病篩檢：別讓高血糖干擾與寶寶的連線！妊娠糖尿病是高危險妊娠疾病之一，孕媽咪應於妊娠第24至28週時進行篩檢，可與貧血檢驗同時進行。檢驗前須禁食8小時，並空腹飲用含75克葡萄糖的糖水進行耐糖試驗（OGTT），以確保結果準確。孕期透過飲食控制、規律運動與血糖監測，可有效降低生產併發症風險。

●產前乙型鏈球菌篩檢：乙型鏈球菌是人類腸胃道及生殖泌尿道常見的細菌，約有近2成的孕婦產道帶有此細菌，因此，準媽咪可於懷孕第35至37週接受乙型鏈球菌篩檢，如檢驗結果為陽性，醫師會進一步評估及於待產時提供預防性之抗生素治療（可由健保給付），以降低新生兒感染。

●產前健康照護衛教指導：孕期當中，除了上述的檢驗或檢查項目，國健署提供2次產前健康照護衛教指導服務（第1孕期及第3孕期提供各1次），衛教內容包含維持母胎安全、孕期營養、生產準備計畫、母乳哺育及孕期心理適應等多元主題，提升孕媽咪的健康知識與自我照護能力，並以最佳狀態迎接分娩。

如有孕期照護或產檢相關問題，可至國民健康署孕產兒關懷網站及健康九九＋官網媽咪好孕館了解相關資訊，或撥打免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（抱緊您，抱緊您），由專業人員為您解答。

