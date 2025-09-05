健康網》孩子開口要獎勵 心理師：4法注入成長養分

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，遇到此情形時，可以事前規定、獎勵加肯定、一致立場、拒絕時給替代方案；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我有洗碗喔！可以買那個玩具給我嗎？拜託啦～」孩子眼睛水汪汪地看著你，聲音還帶點撒嬌。很多家長一定很熟悉這種場景吧？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，有些孩子一做完事，就立刻開口要獎勵。大人聽久了，難免心裡冒出無奈：明明是應該做的事，怎麼還要談交換？遇到此情形時可以事前規定、獎勵加肯定、一致立場、拒絕時給替代方案。

黃閎新於臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享，孩子會這樣，不是因為貪心，而是還不懂「等待」的價值。年紀小的孩子天生難以延宕滿足，他們更傾向立即得到回報。如果父母長期依循這樣的互動模式，孩子就會缺少學習「等一下再享受」的機會。

黃閎新提到，自己曾遇過一個孩子，很喜歡治療室裡的一個玩具。媽媽知道孩子真的很喜歡，就決定自己買一個回家。但我們和孩子討論後，設定成「一個月的行為挑戰」才能拿到。孩子一聽立刻大發脾氣，抱怨要等太久，還委屈地抱著媽媽哭。但媽媽和我都保持平穩，不急著妥協。最後孩子雖然不情願，還是接受了，只是努力討價還價，想把一個月縮短成兩週。這過程正是一個延宕滿足的練習：雖然有眼淚和抱怨，但孩子真的在學習等待。

父母在日常生活裡，有4個方法可幫助孩子。

1.事前約定＋循序漸進：在事情開始前就先談好規則，避免臨時爭執；並從小任務立即獎勵，逐步過渡到「完成整個任務才有獎勵」，讓孩子慢慢練習耐心。

2.以活動為獎勵＋主動肯定：陪伴與活動比物質更有力量。同時父母要在孩子沒有開口時，也能主動肯定，讓孩子知道努力本身值得被看見。

3.一致立場：家中大人要先協調好標準，避免一個說不行，另一個卻偷偷答應，讓孩子更加混亂。

4.拒絕時給替代方案：孩子的要求無法答應時，可以提供其他選擇，例如「今天不能買玩具，但我們可以一起去公園」，既守住界線，也幫助孩子調整情緒。

黃閎新補充，當孩子感受到父母的規則穩定又溫柔，他們會逐漸理解：努力本身就值得被肯定，而不是只有靠獎勵才能換來注意。這條路不會一夕之間完成，但每一次堅定而溫和的陪伴，都是孩子成長的養分。

