晴時多雲

健康 > 心理精神

男性關懷專線不再只談家暴 衛福部擬：AI找出心理健康高風險個案

2025/09/03 17:48

衛福部心理健康司司長陳柏熹指出，男性關懷專線自8月底起擴大服務，不再侷限家暴議題。（記者邱芷柔攝）

衛福部心理健康司司長陳柏熹指出，男性關懷專線自8月底起擴大服務，不再侷限家暴議題。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國人心理健康挑戰嚴峻，衛福部心理健康司司長陳柏熹今（3日）指出，「男性關懷專線」原先僅處理家庭暴力等特定議題，自今（2025）年8月底起已擴大服務範圍，只要有心理困擾，不論是職場人際、霸凌、憂鬱或感情問題，都能撥打專線，由專業人員提供協談並進行分流，協助銜接後續資源。

根據衛福部統計，男性關懷專線（0800-013-999）近三年（2021至2023年）平均每年進線約7500通。陳柏熹今天出席華人心理治療研究發展基金會記者會活動，受訪時表示，過去因專線數量有限，常出現人力閒置或分流不足的情況，此次整合後，無論撥打男性關懷專線或1925安心專線，都有專業人員接聽，可依需求彈性分流，不僅提升話務量能，也能減緩1925在下班或深夜時段的「塞車」壓力，盼讓更多男性願意主動求助，並在必要時轉介法律或專業服務。

除了專線服務，衛福部也啟動「全民心理健康韌性計畫（114至119年）」，陳柏熹說，6年總預算逾50億元，除強化精神疾病治療、藥酒癮戒治、司法精神醫療與加害人矯治，其中最核心的目標就是推動心理健康促進，全面提升國人心理素質與韌性。

陳柏熹說，青少年部分將持續推動「心理支持方案」，長者心理健康則常與久病、孤獨相關，未來將結合長照及社區支持系統，降低獨居與慢性病患者的風險，避免因孤立或疾病導致心理健康惡化。他指出，目前已著手整合不同資料庫，未來規劃導入大數據與AI工具，建立心理健康風險模型，預測高風險族群並及早介入，打造更有韌性的健康社會。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

