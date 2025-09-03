自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》縮胃手術疑致2死 王銘嶼廢照 醫：6種減重手術非人人適合

2025/09/03 17:23

高雄疑2起縮胃曠腸手術致死，醫界呼籲，每種減重手術各有風險，術前應跟醫師詳細討論；圖為情境照。（圖取自freepik）

高雄疑2起縮胃曠腸手術致死，醫界呼籲，每種減重手術各有風險，術前應跟醫師詳細討論；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄安泰醫院醫師王銘嶼為病患進行減重手術，疑在10天內執行縮胃曠腸手術致2名女病患死亡，高雄地檢署今（3）日指揮警方前往醫院及王姓醫師住處搜索，釐清死者死因及王姓醫師是否有醫療疏失；高雄市衛生局調查後，醫懲會決議廢止王銘嶼執業執照，安泰醫院外科門診及住院業務停業3個月。

王銘嶼連續執刀造成2名患者死亡，「縮胃曠腸手術」成了熱搜關鍵。醫界建議，體重過重或者是疾病纏身的病患，需減重搶命者為第一線對象，若單為了愛美就需要審慎評估，因為這些減重手術各有風險，術前應跟醫師詳細討論。

根據三總衛教資料指出，縮胃曠腸事實上是台灣本土創造的新名詞，所謂的縮胃曠腸就是標準的胃袖狀切除術合併近端小腸繞道手術，而曠腸指的是曠（閒）置 （bypass）一段小腸，以減少部分小腸的吸收並希望能藉由刺激腸泌素的分泌來改善傳統縮胃手術對降血脂血糖效果不彰的問題。

博田國際醫院減重中心衛教資料指出，目前代謝減重手術有6種，胃繞道、胃縮小、縮胃繞腸、縮胃曠腸、縮胃摺疊、胃摺疊等，其中依平均減重效率來看，以胃繞道、縮胃繞腸、縮胃曠腸等3手術可達80%，且3種手術都是「限制食量並減少吸收」雙效果。現在臨床上，大部份都鼓勵病人做「縮胃曠腸」減重手術，能達到較佳的減重效果。

不過，博田國際醫院減重中心表示，這3種手術術後一定要積極補充維他命。此外，適用對象仍以BMI超過37的病態性肥胖患者，或BMI超過32合併慢性疾病的重度肥胖患者，這類患者已無法靠傳統飲食控制和運動達到良好的減重成效，且肥胖還會連帶造成三高、睡眠呼吸中止症、骨關節炎、憂鬱、不孕症等疾病，建議藉由減重手術治療來達到減重效果，有效降低80%過多體重，並讓糖尿病、三高等疾病獲得緩解，提升生活品質、並減少日後醫療花費。

