健康網》普度供品熱量 營養師計算1次看

2025/09/04 18:01

好食課營養師李宜樺Anna指出，泡麵、餅乾、罐頭、飲料，每項供品熱量加總起來都可能超乎想像。祭拜之餘，若想避免浪費或攝取過多熱量，挑選供品時不妨多點留意。（資料照）

好食課營養師李宜樺Anna指出，泡麵、餅乾、罐頭、飲料，每項供品熱量加總起來都可能超乎想像。祭拜之餘，若想避免浪費或攝取過多熱量，挑選供品時不妨多點留意。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中元節要到了！普度也要開始了，你們家的供品都準備好了嗎？到底傳統上供品要準備哪些？這些食物又有多少熱量？好食課營養師李宜樺Anna於好食課臉書粉專指出，普度供品除了講究擺放順序，也都有各自的寓意和規矩。而泡麵、餅乾、罐頭、飲料，每項供品熱量加總起來都可能超乎想像。祭拜之餘，若想避免浪費或攝取過多熱量，挑選供品時不妨多點留意。

李宜樺分享，普度供品擺放習俗：由內到外（面向好兄弟或神明）分別擺放零食／乾貨／罐頭／飲料＞四果＞三牲＞插香的米＞酒杯＞燭台。

供品準備小眉角

1.三牲：常見的即為雞、豬、魚的組合，但目前也蠻常見把魚換成易保存的乾魷魚等海鮮乾物，需注意供品需保持頭尾完整，若無全豬可以五花肉、香腸等替代

2.四果：非四種水果，而是四季水果，常見的有蘋果、橘子、奇異果、水蜜桃，祭拜時以「單數」種類與數量做準備，通常準備1-5種水果各3-9顆。

供品熱量大集合

泡麵：400-600大卡／包。

八寶粥：一罐約370毫升，熱量265大卡。

牛奶花生：一罐約340毫升，熱量415大卡。

四果

蘋果：88大卡／顆（175克）。

水蜜桃：64大卡／顆（145克）。

奇異果：50大卡／顆（90克）。

三牲

煎黃魚：400大卡／尾（400克）。

東坡肉：1480大卡／條（400克）。

烤全雞：1320大卡／隻（680克）。

零食飲料

無糖綠茶：0大卡／瓶。

麥茶：265大卡／瓶（1500毫升）。

可樂：840大卡／瓶（2000毫升）。

洋芋片：370大卡／包（70克）。

