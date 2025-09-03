自由電子報
健康 > 心理精神

「心理健康急救」開訓 衛福部拚2028年前佈建百處

2025/09/03 17:06

衛福部心理健康司司長陳柏熹（前中）出席華人心理治療研究發展基金會「心理健康急救」課程開跑記者會。（記者邱芷柔攝）

衛福部心理健康司司長陳柏熹（前中）出席華人心理治療研究發展基金會「心理健康急救」課程開跑記者會。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國人十大死因中，「自殺」去年睽違14年再度進榜，特別是15至24歲年輕族群，自殺率在過去十年顯著攀升，調查也推估，國人每5人就有1人可能有憂鬱、焦慮等心理困擾，卻因害怕求助而延誤介入。為防憾事重演，華人心理治療研究發展基金會在衛福部支持下，引進澳洲「心理健康急救®」（Mental Health First Aid®, MHFA），盼成為全民的「心理版CPR」，目標今年底前完成八梯次訓練，培育近200名「心理健康急救員」。

衛福部心理健康司司長陳柏熹今（3日）出席華人心理治療研究發展基金會「心理健康急救」課程開跑記者會，他指出，心理健康不該等到生病才處理，目前全台已有61處社區心理衛生中心，年底將增至71處，明年底前可望突破80處，並在2028年前完成100處佈建，扮演社區守門員角色。

陳柏熹也以CPR（心肺復甦術） 推廣經驗比喻，CPR最初在醫院推行，逐漸擴展到消防、救護人員，最後普及民眾，心理健康急救也將循相同模式。第一階段鎖定社區心理衛生中心的防治員，包括自殺關懷、精神疾病及毒品防治人員等，作為首批受訓對象，未來再培育講師，向更多社區擴散，今年底前預計完成200人培訓，未來逐步完成1500人訓練。

華心創會董事長陳怡蓁表示，心理健康急救源於澳洲，華心經過多年努力，終於在去年正式引進這項計畫，台灣是第30個引進的國家，目前共有35個國家引進，目標是藉此提升國人的心理健康素養。

華心總幹事藍素禎指出，經過培訓，以後在自身或他人的心理健康出狀況時，就比較知道應該如何因應；除了衛生體系人員，也將針對警消、村里長和社福團體等容易接觸高危險群的對象，推出免費培訓課程。

心理健康急救以「傾、聽、給、鼓、勵」五大行動為核心，包括傾聽並評估危機、非評判性溝通、給予支持、鼓勵尋求專業協助與其他支持。台大公衛學院教授張書森指出，課程不等同於治療，而是提供即時辨識與陪伴，協助當事人順利連結醫療資源，三大效益包括，提升知識與信心、去除精神疾病污名、習得實際助人技巧，他強調，任何人都能學會，目的不是讓民眾取代心理師，而是成為危機中的「橋樑」。

