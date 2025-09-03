健康網》不只是老化 研究：膝蓋變卡源頭出在「粒線體」

年紀老了註定膝蓋要退化？專家指出，真正決定關節壽命的，不只是年紀，也不只是體重，而是細胞裡很重要的粒線體；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人認為，年紀老了註定膝蓋要退化，這可能是迷思。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，粒線體像細胞裡的發電廠，專門生產能量讓我們走路、上下樓梯。一旦能量不足，自由基冒太多火花，軟骨裡的基質流失，膝蓋開始卡卡，造成行動不靈活。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，真正決定關節壽命的，不只是年紀，也不只是體重，而是細胞裡很重要的粒線體。研究發現，一旦發電廠壞掉，能量不足，自由基冒太多火花，細胞就會受傷，軟骨裡的基質慢慢流失，膝蓋就開始不靈光。很多人以為這只是退化，但其實背後是細胞在「耗電過頭」，發電廠扛不住。而適度的活動，能幫助粒線體把多餘的自由基清掉，維持正常代謝。

請繼續往下閱讀...

張家銘說明，有些人天生自由基少，關節比較耐用；有些人相對脆弱，就會比較早出現退化。雖然基因不能挑，但後天的生活方式，卻能讓粒線體多撐更久。因此，關節能不能讓我們順利行動，不只是看運氣，也不能怪老化。

身體活動是修復的力量

很多人怕膝蓋痛，就乾脆不動，甚至連散步都避免。張家銘建議，與其完全不動，不如選擇「溫和且持續」運動，例如，快走、游泳、騎腳踏車。這些運動就像定期幫發電廠檢修，讓它能發得久又穩。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，藍莓、柑橘等食物，裡面有豐富多酚，能幫助粒線體修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究也提到一些天然物質，例如，二氫楊梅素、尿石素A，能幫助粒線體修復功能。這些成分就藏在日常食物裡，包括葡萄皮、藍莓、柑橘，裡面有豐富多酚，石榴、莓果則能提供尿石素前驅物。張家銘建議，每天多吃一點顏色鮮豔的水果蔬菜，不只是抗氧化，更是替粒線體補充能量。

肥胖不只讓關節本身承受更多重量，也會讓粒線體在發炎環境下更快壞掉。張家銘提醒，體重每減少1公斤，膝蓋壓力就能少3到4公斤，這對粒線體來說就是大大減壓。因此，控制飲食、搭配運動，不只是減肥，更是替粒線體減少負荷。

張家銘還補充，睡眠則是修復的時間，睡著的時候，粒線體會進行「自噬」清理，把壞掉的零件拆掉再利用，規律睡眠比熬夜再補眠更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法