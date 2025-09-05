健康網》別看輕蕁麻疹 中醫：「這部位」發作嚴重恐致命

澄品中醫院長劉筱薇說，攝取過多烤、炸、辣等食物，可能造成脾胃濕熱、腸胃失調，進而易引發皮膚問題；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱「風疹塊」的蕁麻疹，常因過敏等引起紅腫、發癢，令人困擾。澄品中醫院長劉筱薇表示，蕁麻疹雖是常見疾病，發生在較深層部位血管時，皮膚腫脹會加厚；若發生於喉嚨，病人可能會有胸悶、呼吸困難等症狀，嚴重時，甚至可危及生命。想要避免發作，飲食建議減少烤、炸、辣或甜食，以免造成脾胃濕熱、腸胃失調，進而容易引發皮膚問題。

劉筱薇於臉書專頁「澄品中醫」發文指出，蕁麻疹是現代常見的皮膚疾病，中醫典籍中也記載甚多，如「癮疹」、「風疹塊」等。蕁麻疹最主要的外因為風邪，再伴隨個別體質和情治因素，造成癢疹發作。「風者，善行而數變。」風邪致病是變化多樣而迅速的，蕁麻疹發作無定，有時出現、有時隱沒，正是風邪的特質。

發生於喉嚨嚴重恐致命

劉筱薇並表示，蕁麻疹是皮膚內的血管擴張，且通透性增加，發作時多為邊緣清楚的疹塊或抓痕，伴隨搔癢不適。有時這情況發生在較深層部位的血管時，皮膚的腫脹會加厚，又稱「血管神經性水腫」，常見於嘴唇、眼皮和手腳掌。若發生於喉嚨，嚴重時甚至可危及性命。

此外，劉筱薇說明，急性蕁麻疹常因特殊過敏原誘發，如特定食物或藥物，有時甚至找不出原因。若發作時間超過6星期，就稱為慢性蕁麻疹，病情可能維持數月或數年，或是每隔一段時間就反覆發作。治療上視個人證型決定用藥方向，方式包括：清熱、除濕、扶正或養血養陰。

少食烤炸辣甜護體質

劉筱薇進一步表示，中醫治療蕁麻疹，必用解表疏風藥，以調和營衛為主，近年來由於民眾偏好重口味，導致脾胃多發濕熱，且因腸胃失調而發作的病例也逐漸增多。因此，提醒若攝取過多烤、炸、辣的食物，或嗜吃甜食點心，都可能會漸漸造成體質有所偏差，導致引發皮膚搔癢的困擾。

劉筱薇說，中醫對於急性蕁麻疹的醫治快速不傷身，有時候癢疹可能再次反覆發作也須搭配飲食和生活作息的調整，才能達到一勞永逸的效果。

