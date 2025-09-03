自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》議員何孟樺罹子宮肌瘤 醫談5大症狀

2025/09/03 16:38

台北市議員何孟樺今（3）日談到將進行子宮肌瘤手術。（資料照）

台北市議員何孟樺今（3）日談到將進行子宮肌瘤手術。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨台北市議員何孟樺今（3）日在臉書說明，自己入院進行子宮肌瘤手術。

何孟樺目前36歲，在臉書說明自己長期受子宮肌瘤困擾；最後決定動手術根治。「身為新上任的市議員，面對質詢、會議，或是地方行程的繁忙，我始終沒有勇氣空出時間好好面對。直到幾個月前醫師再次提醒，我才深刻體會：如果沒有健康的身體，就沒辦法健康並且有精神地為民服務，也會讓支持我的親友和市民朋友擔心。」

近期受到婦科疾病所苦的女性議員有：國民黨籍台北市議員林杏兒在2025年中發現乳癌零期；另外前台北市議員許家蓓則在2024年底因子宮內膜癌過世，享年47歲。

新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」表示，子宮肌瘤是相當常見的婦產科疾病，據統計，臺灣30歲以上的女性裡面，每五個就有一個有得過這種病，而如果年齡層來到40-50歲，發生率更會提高到30%！子宮肌瘤最常見的五大症狀有：

1.月經異常：包括如果妳的月經量比平時多很多，甚至需要頻繁更換衛生棉，或是月經天數延長（超過7天），這就可能是子宮肌瘤的警訊。然後，肌瘤會影響子宮收縮功能，可能導致經期不穩定，出現月經週期縮短或經期拖延的情況。另外，肌瘤也可能會影響子宮內膜的剝落，導致月經期間嚴重疼痛，甚至影響日常生活。

2.骨盆腫脹或壓迫感：當肌瘤變大時，可能會造成下腹部腫脹或壓迫感，部分女性甚至會覺得，明明好像也沒多吃，結果小腹變大，有點類似懷孕初期的感覺。

3.頻尿或排尿困難：如果肌瘤不巧長在子宮前側，可能會壓迫膀胱，會讓妳頻尿或無法完全排空尿液，即使剛上完廁所還是覺得想尿尿。而反過來，如果肌瘤壓迫到腸道，可能會導致便秘或排便困難，長期下來可能影響腸胃健康。

4.腰痠腹痛或性交疼痛：子宮肌瘤可能會影響子宮周圍的神經，進而造成慢性腹痛或腰痠的情況。而如果肌瘤不幸生長在子宮內膜附近，可能會影響子宮的彈性，讓妳在愛愛時感到疼痛或不適。

5.不孕或懷孕困難：如果肌瘤影響到子宮內膜或輸卵管，可能會降低受孕機率，甚至導致流產或早產的風險。張瑜芹提醒，如果妳有計劃懷孕，但長時間未能成功，建議做檢查，確認是否有子宮肌瘤影響生育能力。

健康網》北市議員林杏兒乳癌0期 醫：應持續追蹤治療

議員許家蓓癌逝》子宮內膜癌年輕化 關鍵原因曝

