健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》保健圈茶花新寵兒 營養師揭減重助攻5關鍵

2025/09/04 06:32

營養師王證瑋說，茶花富含多酚與抗氧化成分，有助於對抗自由基，「茶花萃取×體重管理」的話題也越來越常見；情境照。（圖取自freepik）

營養師王證瑋說，茶花富含多酚與抗氧化成分，有助於對抗自由基，「茶花萃取×體重管理」的話題也越來越常見；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花朵不僅賞心悅目，有些還能入菜、供飲用，但你知道嗎？花朵還有意想不到的作用。營養師王證瑋指出，近年來成為天然保健圈的新寵兒的茶花，因含有茶花皂苷、抗氧化植化素，有助調節脂肪代謝、抑制脂肪堆積；加上茶花萃取或許可以穩血糖，且具輕微利尿作用，因此對於減重有所助益。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，茶花不只能拿來欣賞，它的種子所萃取出的油與活性成分，也成為天然保健圈新寵兒，尤其在亞洲地區，「茶花萃取×體重管理」的話題，也越來越常見。茶花到底怎麼幫助減重？從營養學角度來說，有以下5大關鍵相關性：

含有茶花皂苷，有助於調節脂肪代謝：茶花中的皂苷類成分可促進脂質代謝，有助身體更有效分解脂肪，有利於體重控制。

抗氧化植化素，抑制脂肪堆積：茶花富含多酚與抗氧化成分，有助於對抗自由基，也可能抑制脂肪細胞生成，幫助維持良好體態。

幫助穩定血糖，減少暴食機會：研究指出，茶花萃取可能有穩定血糖的作用，進而減少血糖大幅波動造成的飢餓感與想吃甜食的衝動。

天然溫和利尿，幫助排出多餘水分：部分茶花相關飲品具輕微利尿效果，有助於改善水腫與身體代謝循環，讓身體看起來更輕盈。

搭配飲食運動，效果更加乘：茶花本身不是神奇瘦身劑，但作為「體脂調節×抗氧化」的輔助選擇，搭配健康飲食與運動可達更佳成效。

王證瑋提醒，茶花成分雖然天然，仍需注意劑量與來源品質。此外，建議選擇有明確標示成分含量與通過安全檢驗的產品，避免來路不明的草本混合配方。至於孕婦、哺乳婦女或慢性病患者，食用前也應先諮詢專業醫療人員。

王證瑋總結表示，茶花不只是美麗的花卉，它的成分蘊含對體重管理有益的天然力量。若你正在找尋健康又溫和的體重保養方式，不妨試試茶花相關保健食品或茶飲，再配合均衡飲食與規律運動，讓瘦身之路走得更順利、更安心。

營養師王證瑋表示，茶花中的皂苷類成分可促進脂質代謝，有助身體更有效分解脂肪，有利於體重控制。（資料照）

營養師王證瑋表示，茶花中的皂苷類成分可促進脂質代謝，有助身體更有效分解脂肪，有利於體重控制。（資料照）

