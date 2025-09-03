別再喝了！常喝「這兩種」飲品禿頭又白髮 專家曝救髮秘訣

研究顯示，含糖飲料和酒精可能導致脫髮和頭髮過早變白，其中男性更容易受影響，示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕每天喝飲料可能正悄悄損害你的頭髮！一項研究顯示，含糖飲料和酒精可能導致脫髮和頭髮過早變白，其中男性更容易受影響。對此專家提醒，適量補充維生素D和鐵質則助於減輕脫髮症狀並促進毛髮生長。

《紐約郵報》報導，一項整合17項、涵蓋6.1萬人的營養研究顯示，每週飲用超過3.5公升含糖飲料與脫髮風險增加有密切關連，尤其男性更容易受影響。研究指出，含糖飲料會刺激頭皮分過度分泌皮脂，導致毛孔堵塞造成發炎，進而損害毛囊造成脫髮。此發現與先前研究相呼應，顯示高糖分的加工食品可能是脫髮的間接原因。

研究也發現，過量飲酒不僅有害健康，還可能加速脫髮與頭髮提早變灰白。長期重度飲酒會導致身體脫水、阻礙營養吸收，並擾亂荷爾蒙平衡，對頭髮健康構成威脅。此外，酒精還會加劇體內氧化壓力，損害毛囊並影響黑色素生成，使頭髮失去光澤逐漸灰白。

好消息是，補充維生素D和鐵質能有效改善頭髮健康。適量的維生素D有助於減輕脫髮症狀並促進毛髮生長，而攝取充足的鐵質也與頭髮生長密切相關。另外，增加蛋白質、大豆製品及十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）的攝取，能提升頭髮密度。若飲食調整效果有限，也可考慮使用米諾地爾等藥物或低強度雷射治療。專家呼籲，有脫髮家族史的人應及早採取行動，保護頭髮健康。

