健康 > 名人健康事

健康網》前夫戴更基涉性騷 趙詠華又被揭舊疤 醫：別輕忽憂鬱症

2025/09/03 15:20

歌手趙詠華已走出婚變陰霾，也坦言那段憂鬱症的日子，花了4年才走出來。桃園療養院也提供「心情溫度計」讓民眾了解自己身心狀況。（資料照）

歌手趙詠華已走出婚變陰霾，也坦言那段憂鬱症的日子，花了4年才走出來。桃園療養院也提供「心情溫度計」讓民眾了解自己身心狀況。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕趙詠華前夫戴更基被爆對女學員言語性騷擾、PUA、容貌羞辱等，趙詠華與他的婚姻又被揭舊疤。趙詠華回憶走出這段婚姻，加上經濟壓力，陷入憂鬱症與恐慌症達4年，曾不斷反問自己：「我活著要幹嘛？」嚴重時一聽到門鈴就發抖，去看身心科才治癒。

趙詠華與戴更基婚姻維持8年時間，戴更藉了趙詠華的知名度，成了電視節目常客，這些年四處演講、開設課程，臉書粉專有24萬追蹤。但戴外遇不斷，終於讓趙詠華難以承受，更在離婚後罹患憂鬱症。趙曾說：「我不敢說我罹患憂鬱症是因為離婚，但我相信它是壓倒最後一根稻草」。

根據桃園療養院衛教資料指出，桃園療養院精神科主治醫師黃韋欽說，憂鬱症與癌症、愛滋病並列為21世紀三大疾病，因為憂鬱症不只造成生活及工作機能的受損，也帶來醫療及經濟的負擔，甚至衍生自殺防治的嚴重社會問題。

黃韋欽表示，醫學研究發現大腦神經傳導介質不平衡、生活中的急慢性壓力、個性或性格、遺傳及先天體質、後天身體疾病、酒精或物質濫用等因素皆可能是致病原因。

但若是親人過世、婚姻變故、失戀分手、工作挫折等問題。黃韋欽說，會引導病患了解其內在性格和處理壓力挫折的行為模式，並配合壓力調適技巧及心理治療以排除累積的不良情緒、走出挫折的陰影，達到平衡自我及恢復自信的治本境界。

一般說來此類病人的不適病症，例如心情低落、焦慮不安、煩躁易怒、失眠、頭痛、無法集中精神等等，大都可透過精神科醫師所開立的藥物，在服用一到二週內便可以明顯改善。特別是目前新一代的抗憂鬱藥物，基本都是療效顯著、安全及無成癮性，並且可同時治療憂鬱症、焦慮症及恐慌症等各種診斷，對於病症的緩解及身心功能恢復都有極大的幫助。

目前衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」，該方案已服務超過3萬人，其中超過1萬人經評估達到轉介風險，顯示對風險個案達到及早介入的目的，且服務滿意度高達96%，獲得高度肯定。為因應青壯世代精神醫療需求的增加，自2024年8月1日起推動「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，提供每人3次心理諮商費用補助，鼓勵青壯世代勇於求助、提升自我能力，建立正確的就醫觀念。

桃園療養院提供以下3個網站，讓民眾自測量表，了解自己的憂鬱指數，若指數不理想，最好尋求專科醫師協助。

1.臺灣憂鬱症防治協會─心情溫度計
2.桃園市政府衛生局社區心理衛生中心─心情溫度計
3.大白先生線上篩檢─PHQ-9身心健康篩檢

