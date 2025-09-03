自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

「神效產品」未必健康！嘉義縣衛局嚴查誇大療效 今年罰1400萬

2025/09/03 14:53

嘉義縣衛生局稽查誇大不實廣告產品。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局稽查誇大不實廣告產品。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕許多食品、化粧品及醫療器材刊登誇大療效廣告，嘉義縣衛生局嚴查，今（2025）年已開罰近1400萬元，衛生局表示，「抗癌」、「清除毒素」、「豐胸」、「瘦身」等廣告口號，常誇大不實，民眾購買「神效產品」，健康未必改善，廣告話術再動聽，也不能取代正規醫療，輕信只會讓荷包受損、延誤就醫時機。

嘉義縣衛生局表示，每年監控食品、化粧品及醫療器材廣告，嚴查是否涉及誇大或宣稱醫療效能，去（2024）年共查獲505件違規廣告，裁罰金額522萬元，其中包含知名代言人黃西田也遭裁處。

嘉義縣衛生局表示，今年上半年查緝違規廣告大幅攀升，共查獲363件，裁罰金額高達1393萬元，其中有236件食品廣告、裁罰839萬元，占比最高（60%）；醫療器材10件、裁罰284萬元（20%）；化粧品107件、裁罰222萬元（16%）；醫療器材10件、裁罰284萬元（20%）；藥品10件、裁罰48萬元（4%）。

經分析，誇大廣告以「改善血液循環」居冠（16%），「減肥瘦身」則居次（9.8%），代表民眾關心「健康」與「體態」，卻成為不肖業者最常操弄的弱點。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，廣告若聽起來「好得不像真的」就要提高警覺，若有身體不適，請尋求合格醫師診療；各業者廣告製播必須遵循「食品安全衛生管理法」、「藥事法」及「化粧品衛生安全管理法」、「醫療器材管理法」等相關規定，「保健食品」不等同於「健康食品」，不得隨意宣稱療效，違規者將面臨4萬元至500萬元罰鍰，若未經核准擅自標示或廣告為健康食品，將可能觸法，最高可處3年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金。

嘉義縣衛生局呼籲民眾勿信誇大不實的廣告。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局呼籲民眾勿信誇大不實的廣告。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局提醒民眾廣告用詞。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局提醒民眾廣告用詞。（嘉義縣衛生局提供）

