青少年近2成朋友遞菸會吸 國健署籲掌握拒菸「8不」技巧

國健署呼籲，青少年善用拒菸「8不」技巧，勇敢拒菸；菸蒂示意圖。（美聯社）

〔記者林惠琴／台北報導〕開學季報到，也要小心校園「菸」霧繚繞！根據衛福部國健署公布的青少年吸菸行為調查顯示，未曾吸菸的學生中，近2成表示，未來1年內好友給紙菸，自己可能會吸。國健署呼籲，青少年善用拒菸「8不」技巧，勇敢拒菸。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，根據112年青少年吸菸行為調查顯示，青少年若周遭有吸菸的朋友，吸菸機率會比周遭沒有吸菸朋友的青少年高出17.5倍，單看國中生為22.7倍，高中職學生則是13.1倍。

此外，未曾吸菸學生中，有17.9％表示，未來1年內好友提供紙菸，自己可能會吸菸，其中，國中生為13.6％、高中職學生21.9％，顯示同儕吸菸是影響青少年吸菸行為的重要因素。

羅素英指出，研究顯示，青少年時期是養成吸菸行為的關鍵階段，此時社交圈逐漸擴大，在各種社交場合有更多機會接觸到各類菸草與尼古丁產品，加上菸商持續利用時尚包裝、迷人設計與社群行銷等吸引年輕人，擴大潛在吸菸族群，且使戒菸難度提高。此外，在青春期階段，大腦對尼古丁成癮作用更加敏感，並影響學習、記憶等心肺及腦部功能。

國健署提醒，善用「拒菸8不」，勇敢向菸說不，包含不接受：堅定拒絕可有效化解對方的要求；不隱瞞：用簡單的理由拒絕對方的要求；不尷尬：幽默自己，我就是不做，又何妨；不逗留：36計走為上策，藉機遠離現場。

此外，不縱容：以友情為出發點，動之以情，規勸對方；不硬碰：邀請一同做別的事，化解情境；不被說服，用道理、證據說服對方；不被激將：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

