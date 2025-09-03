限制級
六龜全區僅1間牙醫診所 高雄牙醫公會設巡迴站每週來2次
〔記者許麗娟／高雄報導〕六龜區是高雄著名的觀光風景區，當地幅員遼闊，卻僅有1間牙醫診所、1個牙科醫療站，且距離寶來溫泉區有21.5公里之遠，居民牙痛也難以治療，為此，高雄市牙醫師公會前往寶來設立牙科巡迴點，今（3）日正式開幕，未來每週一、四會有牙醫師固定前往看診，守護居民的口腔健康。
為設立寶來牙科巡迴點，去（2024）年5月健保署高屏業務組會同高雄市牙醫師公會、高雄市衛生局、六龜衛生所及區公所至當地場勘，健保署高屏業務組組長林淑華表示，除籌募牙科治療椅，數位X光機到位，才能提供更多樣化的牙科診療、並確保醫療品質。

在多方的努力之下，今日寶來里牙科巡迴點由高雄市牙醫師公會正式成立，未來將聘請牙科各次專科醫師每週一、四固定前往看診，設備不亞於一般診所。
高雄市牙醫師公會理事長蔡政峰表示，藉由「全民健康保險牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」的預算持續支持寶來牙科巡迴點的成立與運作，期待能拉近城鄉差距與資源不均的窘境、並促進賴總統「健康台灣8020」計畫，經衛福部「偏鄉牙醫計劃」指示，由各地方牙醫公會協調合作，政府補助相關經費，除了落實醫療平權，也盼照顧偏鄉居民的口腔健康。
