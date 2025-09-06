健康網》眼皮直跳=有事發生？ 醫揭3原因破鬼月迷思

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說，眼皮跳是一種不由自主、重複性的眼皮抽動，通常女性比男性更常出現；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕七月半中元普度一到，民間最常聽到的就是「眼皮跳＝有事發生」的說法。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，眼皮亂跳的背後，隱藏的不是什麼「鬼月玄機」，而是因為眼瞼痙攣，通常發生於上眼皮，原因多半與睡眠不足、壓力大、長時間使用手機電腦，眼睛過勞有關。因此，當發生眼皮一直跳，其實是身體在提醒你該休息了。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，左眼跳財來、右眼跳災到？這種說法流傳百年，但放到醫學的顯微鏡下，其實完全不是那麼一回事。眼皮跳，醫學名稱叫做眼瞼痙攣（blepharospasm），它是一種不由自主、重複性的眼皮抽動，多半只影響一隻眼，常發生在上眼皮，通常女性比男性更常出現。

眼皮跳不停3原因一次看

為什麼常見於女性與熟齡？黃軒說，流行病學研究顯示，整體上女性較多出現、50-59歲為高峰，這與女性感覺運動整合敏感和環境觸發因素（光敏感、乾眼、壓力）等有關聯。至於眼皮為什麼會跳？最常見的原因其實很日常，包括：

●睡眠不足。

●壓力太大、心情緊繃。

●長時間滑手機、用電腦，導致眼睛過勞。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，眼皮跳族群盯著螢幕的時間較長，加上眨眼變少，眼周肌肉疲勞，更容易「抖」；情境照。（圖取自freepik）

黃軒特別說明，長時間盯螢幕，這叫做數位視覺疲勞。研究發現，眼皮跳族群盯著螢幕的時間較長（約6.9 vs 4.8小時），而且看螢幕時間越久，症狀持續越長。重點：眼睛盯亮屏久了，會不自覺半瞇以減少入光，加上眨眼變少→眼周肌肉疲勞→更容易「抖」。

補眠、減少咖啡因攝取助改善

因此，黃軒表示，眼皮跳其實是你的身體在喊：「太累了」，想要改善狀況，建議可嘗試以下小招數：放鬆減壓，補個眠；睡前伸展，放鬆眼周肌肉；減少盯著螢幕的時間；減少攝取咖啡因、酒精、尼古丁。一般來說，眼皮跳幾秒到幾分鐘就會好，不需要過度擔心。

黃軒進一步提醒，如果持續不斷眼皮跳、合併臉部其他地方也在抽動，或是手腳、身體肌肉一起出現神經症狀，這時應找醫師檢查，排除是否有神經系統的疾病。但若只是短暫跳動，不是厄運來襲，而是身體的過勞警訊，多半靠休息就能緩解；真正該做的就是放鬆、好好睡、減少3C與咖啡因。

