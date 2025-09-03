自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》腸道異常引失智 研究揭：15年前「這些症狀」是警告

2025/09/03 13:41

預防失智關鍵看腸道，最新研究揭密，15年即示警；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防失智關鍵看腸道，最新研究揭密，15年即示警；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕阿茲海默症和帕金森氏症，是2種最常見的神經退化性疾病。最新研究指出，偵測阿茲海默症與帕金森氏症的關鍵，可能不是在大腦，而是在腸道。 尤其值得注意的是，患有腸躁症、胃酸逆流的人在晚年時，更容易患上阿茲海默症，這些風險因素可能在症狀出現前15年就出現。

Daily Mail》報導，科學家發現，患有常見消化問題，例如，維生素缺乏和腸道發炎的人，更容易出現與阿茲海默症和帕金森氏症相關的記憶障礙。過去的研究早已顯示，腸道發炎會引發多種健康問題，其中也包括大腦活動受影響。

如今，阿茲海默症與相關失智症中心（Center for Alzheimer's and Related Dementias）的專家，進一步探討糖尿病等多種消化與代謝疾病，對帕金森氏症與阿茲海默症的影響。這些疾病會因大腦神經細胞死亡，而導致認知功能退化。

研究人員在《科學進展》期刊中指出：「了解腸腦軸疾病與神經退化之間的關聯，有助於提出治療介入的新見解，對預防與疾病發展具有重大意義。」

腸道異常是失智風險 15年前即預警

研究人員發現，患有發炎性腸道疾病，如克隆氏症或潰瘍性結腸炎、胃酸逆流、糖尿病或腸躁症的人，日後罹患阿茲海默症的機率更高。同樣地，就帕金森氏症而言，有腸躁症、胰臟荷爾蒙異常（如糖尿病患者）、或維生素B缺乏的人，罹患帕金森氏症的風險也較高。根據帕金森基金會的另一項分析，消化問題是此症最常見的症狀之一，其中便祕影響高達7成患者。

更驚人的發現是，這種症狀往往在典型的動作遲緩及其他早期病徵出現之前就已開始。研究總結，這些風險因子可能會在症狀發作前15年就出現。

研究人員希望，運用這些生物標誌物，進行高精度風險預測的能力，能夠凸顯早期檢測、個性化醫療和更有干預措施的潛力。

在這項研究中，專家進行了迄今最大規模的生物資料庫分析，以評估腸腦連結相關疾病，如何影響阿茲海默症與帕金森氏症的風險。研究人員確認了155項與腸道及代謝疾病相關的診斷結果，並發現許多營養與消化系統問題都與阿茲海默症，或帕金森氏症的風險增加有關。

研究表明，帕金森氏症和阿茲海默症的發病率正在上升，全球受影響的人超過 4 億。 目前，英國有超過98萬人患有這種記憶喪失性疾病。但阿茲海默症協會預測，由於人口老化，到2040年，這項數字將上升到140萬人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中