健康網》腸道異常引失智 研究揭：15年前「這些症狀」是警告

預防失智關鍵看腸道，最新研究揭密，15年即示警；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕阿茲海默症和帕金森氏症，是2種最常見的神經退化性疾病。最新研究指出，偵測阿茲海默症與帕金森氏症的關鍵，可能不是在大腦，而是在腸道。 尤其值得注意的是，患有腸躁症、胃酸逆流的人在晚年時，更容易患上阿茲海默症，這些風險因素可能在症狀出現前15年就出現。

《Daily Mail》報導，科學家發現，患有常見消化問題，例如，維生素缺乏和腸道發炎的人，更容易出現與阿茲海默症和帕金森氏症相關的記憶障礙。過去的研究早已顯示，腸道發炎會引發多種健康問題，其中也包括大腦活動受影響。

請繼續往下閱讀...

如今，阿茲海默症與相關失智症中心（Center for Alzheimer's and Related Dementias）的專家，進一步探討糖尿病等多種消化與代謝疾病，對帕金森氏症與阿茲海默症的影響。這些疾病會因大腦神經細胞死亡，而導致認知功能退化。

研究人員在《科學進展》期刊中指出：「了解腸腦軸疾病與神經退化之間的關聯，有助於提出治療介入的新見解，對預防與疾病發展具有重大意義。」

腸道異常是失智風險 15年前即預警

研究人員發現，患有發炎性腸道疾病，如克隆氏症或潰瘍性結腸炎、胃酸逆流、糖尿病或腸躁症的人，日後罹患阿茲海默症的機率更高。同樣地，就帕金森氏症而言，有腸躁症、胰臟荷爾蒙異常（如糖尿病患者）、或維生素B缺乏的人，罹患帕金森氏症的風險也較高。根據帕金森基金會的另一項分析，消化問題是此症最常見的症狀之一，其中便祕影響高達7成患者。

更驚人的發現是，這種症狀往往在典型的動作遲緩及其他早期病徵出現之前就已開始。研究總結，這些風險因子可能會在症狀發作前15年就出現。

研究人員希望，運用這些生物標誌物，進行高精度風險預測的能力，能夠凸顯早期檢測、個性化醫療和更有干預措施的潛力。

在這項研究中，專家進行了迄今最大規模的生物資料庫分析，以評估腸腦連結相關疾病，如何影響阿茲海默症與帕金森氏症的風險。研究人員確認了155項與腸道及代謝疾病相關的診斷結果，並發現許多營養與消化系統問題都與阿茲海默症，或帕金森氏症的風險增加有關。

研究表明，帕金森氏症和阿茲海默症的發病率正在上升，全球受影響的人超過 4 億。 目前，英國有超過98萬人患有這種記憶喪失性疾病。但阿茲海默症協會預測，由於人口老化，到2040年，這項數字將上升到140萬人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法