罕見羊水栓塞！41歲剖腹產鬼門關走一遭 跨科醫師全力救治

林小姐與丈夫溫先生慶祝平安康復，醫護也替他們獻上愛心祝福。（花蓮門諾醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮41歲林姓產婦7月底到花蓮市門諾醫院剖腹產，全家迎接家中第二寶，但產程中突發生罕見「羊水栓塞」，長達1個月療程中還發生病情告急瀕臨腦死，所幸經跨科別團隊醫師努力下救回，林小姐今天在家人迎接下母女平安出院。林小姐的丈夫溫先生說，小女兒小名樂樂，名字來自養了11年在去年離世的毛孩子馬爾濟斯狗狗，感謝醫護團隊努力，讓愛繼續延續！

依據台灣急診醫學會2022年資料，羊水栓塞雖罕見，卻是產婦最致命疾病之一，因為沒有明確有效的治療方法，仍為台灣近10年產婦死亡死因的第1名，每10萬人發生率約1.2人至6.6人，

林小姐的丈夫溫先生今天到院迎接妻女出院。他自從太太住院當天起，幾乎每天在加護病房外等待，甚至徹夜守候至黎明，不離不棄的身影感動了社工、護理長與牧師，主動人送上早餐熱豆漿、開病房讓他盥洗、安排員工宿舍讓溫先生休息。溫先生抱著小女兒樂樂，欣慰表示「這是上天最溫柔的禮物，感謝醫師」！

院方昨替這一家人舉辦出院前慶祝會。門諾最資深的婦產科主任廖基元回憶起7月30日當天情況，直呼「那一刹那，真的是病情急轉直下」。廖基元說，林小姐有前置胎盤、妊娠糖尿病等高風險因素，安排接受剖腹產，但當嬰兒順利出生時，林小姐突然血壓驟降、意識喪失，醫師初步判斷為羊水栓塞，他一邊急救，一邊緊急呼叫團隊支援，啟動大量輸血計畫。

火速支援產房的心臟血管外科主任黃振銘指出，產婦出現急性心肺衰竭、凝血異常造成腹腔大出血，考量放置葉克膜反而危險，改以建立血管鞘應急；而過程中一度腹壓過大、呼吸器無法送氧，來不及送開刀房，緊急在加護病房內實施床邊手術，開腹後血氧總算逐漸回升。黃振銘說，這門諾醫院創院以來首次在ICU進行剖腹減壓手術，都要感謝跨科別團隊培養的專業默契。

林女一度病危幾乎腦死狀態，後來因檢查出腦部有反應，醫師和家人又重燃希望「她還有機會」！院方採中西醫合療，中醫科主任楊成湛也同時替她針灸，幫助減緩神經水腫、促進腦部功能恢復，歷經1個月搏鬥終於康復出院。

林小姐（中）準備出院，看著平安的二寶「樂樂」，與家人難掩喜悅。（花蓮門諾醫院提供）

