逆轉中年發福！美科學家找到脂肪「返老還童」開關

科學家發現，人體內俗稱「好脂肪」的米色脂肪，其活性會隨年齡增長而下降，是造成中年發福的關鍵原因之一；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國康乃爾大學（Cornell University）的科學家，已確定一條關鍵生物化學路徑，該路徑會隨年齡增長而抑制體內俗稱「好脂肪」的燃脂細胞活性。此一發現為開發對抗年齡相關體重增加的新療法，提供了潛在途徑。

人體內主要有儲存能量的「白色脂肪」（white adipose tissue, WAT），與燃燒能量產熱的「棕色脂肪」（brown adipose tissue, BAT）。而此次發表於《自然-通訊》（Nature Communications）期刊的研究，則聚焦於第三種「米色脂肪」（beige fat）。這種脂肪存在於白色脂肪中，卻擁有類似棕色脂肪的燃脂能力，能有效降低血糖與有害脂肪酸。然而，它的活性會隨年齡增長而急遽下降，研究主持人貝瑞（Dan Berry）便形容：「老年人恐怕得在雪地裡只穿內衣褲站著，才能達到年輕人的活化效果。」

確認關鍵訊號通路：脂肪細胞的老化機制

為找出背後機制，研究團隊在年老的老鼠身上，發現了一條名為Pdgfrβ的關鍵訊號通路，這條通路會隨著老化而變得過度活躍，進而抑制了米色脂肪的形成。在實驗中，當科學家成功抑制了這條通路後，年老老鼠體內燃燒卡路里的米色脂肪，其生成能力被重新活化，恢復了接近年輕時的機能。

此一基礎研究的後續進展，更帶來了直接的應用可能。研究指出，現有的幾款癌症治療藥物，例如氟達拉濱（fludarabine）與伊馬替尼（imatinib），已被發現具有恢復（rejuvenating）米色脂肪生成功能的潛力。這項發現強化了一種觀點，即標靶米色脂肪，有朝一日或能協助對抗與年齡相關的體重增加及代謝疾病。

