健康網》蚵仔煎含鋅、富鐵營養多 4招教你吃得健康又滿足

2025/09/03 17:58

國健署表示，蚵仔煎所用的勾芡可增加口感，但屬精製澱粉，無形中增加熱量的攝取，也更容易影響血糖。（資料照）

國健署表示，蚵仔煎所用的勾芡可增加口感，但屬精製澱粉，無形中增加熱量的攝取，也更容易影響血糖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蚵仔煎是夜市、小吃攤常見的庶民美食，也是許多國人喜愛的國民小吃。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文介紹，蚵仔富含鋅、鐵與維生素B12等營養，蛋白質也有助維持健康。但建議食用時應減少醬料、控制份量、多配蔬菜以及搭配無糖飲料，避免攝取過多熱量與脂肪。

牡蠣營養滿滿 抗炎助代謝

國健署表示，走進夜市，香氣四溢的蚵仔煎幾乎是大家必吃清單之一。滑嫩的蛋皮、鮮甜的蚵仔，加上Q彈的粉漿與淋上甜甜的醬汁，讓人忍不住一口接一口。蚵仔煎除是解饞小吃外，其實也含有以下營養：

蚵仔的營養：蚵仔含礦物質鋅、鐵與維生素B12，對免疫力、造血功能與新陳代謝都有幫助；此外還有優質蛋白質，有助維持健康。另，蚵仔中所含脂肪總量與飽和脂肪酸均較豬肉、牛肉為低，而且牡蠣也含Omega-3多元不飽和脂肪酸，具抗發炎作用。

蛋與蔬菜的加分：雞蛋提供蛋白質與脂溶性維生素，如：維生素Ｄ，搭配青菜還可攝取膳食纖維與維生素，也是這道小吃中營養加分的食材。

勾芡、醬料、煎油3陷阱

但這道經典美食背後，其實也隱藏著3大健康陷阱：

1.勾芡粉漿：蚵仔煎所用的勾芡，通常使用太白粉或地瓜粉，增加口感但屬精製澱粉，無形中增加熱量的攝取，也更容易影響血糖。

2.醬料：蚵仔煎的醬料往往含有大量糖與鈉，一不注意便會增加熱量和鈉的攝取。

3.煎油：為了煎得香脆，油量可能比想像中多，也會增加熱量與脂肪的攝取。

避雷健康吃法4撇步

為避免飲食陷阱，國健署並供以下健康吃法小撇步：

減少醬料量：請老闆醬料給「半份」或另放，自行控制用量。

控制份量：逛夜市時，和同伴一起分享，品嚐美味也顧健康。

多配蔬菜：請老闆多加點蔬菜，增加纖維，讓餐點更均衡。

逛夜市搭配無糖飲料：解膩又減少熱量疊加。

國健署強調，蚵仔煎的美味值得偶爾享受，但聰明選擇、適量搭配，才能吃出健康不增負擔。下次逛夜市時，不妨試試「減醬、多菜、分享吃」，讓夜市美食也能更貼近健康飲食。

