健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

能咬能吞象徵「頭好壯壯」 陽明交大研究登國際期刊

2025/09/03 12:29

陽明交大團隊以市售軟糖進行咀嚼測試。（陽明交大提供）

陽明交大團隊以市售軟糖進行咀嚼測試。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕每吃一口飯、每吞一口水，不只是嘴巴的簡單動作，甚至牽動著複雜的人腦神經網絡，陽明交大研究團隊發現，咀嚼與吞嚥這2項每天重複的動作與腦部活動有關，並反映出人體肌肉狀態，因此能咬又能吞是真正的健康指標，獲國際期刊《Journal of Oral Rehabilitation》刊登。

陽明交大牙醫學系與陽明交大磁振造影核心實驗室，歷經2年的合作，研究針對超過百位來自不同年齡層的健康成人，進行咀嚼與吞嚥測試，並搭配磁振造影掃描人腦神經網路。

執行研究的陽明交大牙醫系教授林嘉澍表示，在低強度的咀嚼條件下，顯示出小腦與初級感覺運動皮質之間的功能連結。但如果增加咀嚼難度，例如口內有較難咬碎的異物時，前額葉功能連結較強的年長者，有較好的咀嚼效能。

由於前額葉是負責高階認知功能的腦區，這意味著咀嚼功能除了傳統認為與缺牙程度有關，更與大腦認知功能息息相關，例如年長者剛裝上新的假牙，或是吃特別難咬爛的食物，需要去學習與適應，這些都仰賴腦功能活動。

而吞嚥功能則是另一條截然不同的神經路徑。良好吞嚥表現顯示出的是小腦與基底核的連結增強，與動作和節律性運動有關的腦區連結，反映出維持吞嚥穩定性的神經機制。與一般民眾認知相反的是，研究發現咀嚼能力好不必然表示吞嚥能力也好。

此外，團隊也發現咀嚼與吞嚥都有良好表現的參與者，其上臂與小腿圍明顯較其他組別來得大。反映出肌肉狀態與良好咀嚼與吞嚥能力彼此互補。這代表能咬又能吞者，才是真正的健康指標。

林嘉澍認為，研究結果不僅強調口腔健康與全身系統健康的關聯性，更突顯出在牙科門診中，對年長者分別評估進行咀嚼與吞嚥能力測試的重要性。最重要的是，新的研究證據顯示年長者咀嚼攝食的關鍵在於如何克服咀嚼困難的狀況。除牙齒等口腔健康條件，人腦神經結構與功能對於年長者如何飲食也扮演重要的角色，顯示口腔與跨領域醫學的整合對高齡健康的重要性。

陽明交大牙醫系教授林嘉澍發現咀嚼與吞嚥，與腦神經及全身健康的關係。（陽明交大提供）

陽明交大牙醫系教授林嘉澍發現咀嚼與吞嚥，與腦神經及全身健康的關係。（陽明交大提供）

