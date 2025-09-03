健康網》開學後咳嗽發燒增 醫警：流感併發感染有致死風險

中小學才開學不久，咳嗽、發燒便隨之增加 ，耳鼻喉科醫師張弘提醒，同時高燒及劇烈痠痛，最好留意是否感染流感；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中小學才開學不久，讓家長擔心的咳嗽、發燒開始大傳染？耳鼻喉科醫師張弘觀察到，進入9月再加上開學群聚，流感等呼吸道感染有增加趨勢，已驗出好幾位A型流感陽性，他提醒家長要注意。

張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」發文表示，開學後的這幾天，很多家長應該有感，小朋咳嗽、發燒增加，光是開學這天，就驗出好幾位A型流感陽性。

請繼續往下閱讀...

民眾得流感，到底危不危險？張弘提供一個2023年的醫學研究數據：確診流感約有11%併發細菌感染，一旦流感併發細菌感染後會增加3.4倍死亡率。

流感跟一般感冒，怎麼區別？張弘說明，有一個簡單的辨別方式：高燒+劇烈痠痛，就得留意可能是流感，建議盡早找醫師檢查，必要時做流感快篩檢查。若為流感，盡早服用「克流感」藥物，可以改善症狀、降低傳染力，以及降低流感重症風險。

張弘提醒，今年10月，流感疫苗開打，也建議大家把疫苗打起來，保護自己也保護他人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法