經皮靜脈雷射治療 39歲女終於擺脫長期失眠無底洞

失眠患者搭配藥物，並執行經皮靜脈雷射，經過約6次療程，終於重拾深層好眠！（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕39歲女子長期睡不好，每次躺在床上都輾轉難眠，1、2個小時才能入眠，但睡不到3、4個小時就醒過來，得再花1到2個小時才能入睡，嚴重影響生活；內科醫師診察後為她搭配藥物，也執行經皮靜脈雷射，經過約6次療程，患者終於擺脫失眠的無底洞，睡一個深層好覺了！

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳貝強醫師表示，經皮靜脈雷射屬於非侵入性療法，透過特定波長的低能量雷射光波，經由皮膚照射在靜脈分布密集部位，進而活化血液循環、促進血球功能與細胞內的能量產生，並達到抗發炎與強化代謝的作用。因為紅血球活化，攜氧量的能力上升，改善缺氧的狀態，會讓身體比較放鬆，比較容易入睡。

請繼續往下閱讀...

陳貝強建議改善睡眠，患者須規律作息，固定上床與起床時間，建立大腦穩定的「生理時鐘」。睡前環境優化，房間保持安靜、昏暗、涼爽；睡前避免手機、平板等3C產品。睡前避免咖啡因、酒精、過度進食；若睡不著，不要一直躺在床上，可起來做放鬆活動，例如閱讀、聽輕音樂，避免形成「床＝失眠」的負向連結。

另外，可放鬆神經系統，練習腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、冥想，幫助交感神經降溫、副交感神經活化。同時，規律運動，建議白天有中等強度運動，像是快走、游泳、瑜伽等，但避免睡前2小時劇烈運動。曬太陽也很重要，有助於分泌血清素，晚上血清素轉為褪黑激素，讓睡眠更深沉。必要時依照醫囑輔助藥物或營養素。

另外，要檢查潛在疾病像是睡眠呼吸中止症：若打鼾嚴重、白天嗜睡，應做睡眠檢查，或是可能憂鬱或焦慮：情緒困擾會直接影響睡眠，需要心理和藥物治療並行。或是神經退化疾病如帕金森氏症，患者常見失眠或睡眠行為異常，也需針對病因治療。

陳貝強提醒，經皮靜脈雷射會增加身體代謝，所以病人一天至少飲水2000cc，幫助代謝過程中產生的自由基及代謝廢物經由尿液排出，治療前也要飲食，避免血糖過低；而女性要避開經期，以免增加不適或出血機率。

神經內科醫師陳貝強表示，經皮靜脈雷射透過特定波長的低能量雷射光波，經由皮膚照射在靜脈分布密集部位，進而活化血液循環，改善缺氧狀態讓身體比較放鬆，比較容易入睡。（記者廖雪茹攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法