自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

推動長照3.0 侯友宜取經荷蘭霍格威村失智照護

2025/09/03 09:47

新北市長侯友宜與霍格威村資深顧問Iris van Slooten（右）交換意見。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜與霍格威村資深顧問Iris van Slooten（右）交換意見。（新北市政府提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜於台灣時間9月2日率領市府團隊前往荷蘭阿姆斯特丹知名的失智照護社區霍格威村（The Hogeweyk）參訪，也分享新北市失智照護的推動案例，盼借鏡國際成功經驗，引入「社區村落式」的照護模式，作為推動長照3.0及失智友善政策的參考，結合在地文化與需求，打造適合台灣長者的生活化照護環境。

霍格威村（The Hogeweyk）成立於2009年，是全球第一個失智照護社區，以「小型社區」及「生活即照護」理念打造，住民保有自由度，透過商店、餐廳、劇院及花園等場域，延續熟悉的生活型態，專業照護人員提供隱性而全面的協助。

新北市長侯友宜和衛生局長陳潤秋（右）了解荷蘭霍格威村的失智照護經驗。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜和衛生局長陳潤秋（右）了解荷蘭霍格威村的失智照護經驗。（新北市政府提供）

侯友宜在創辦人 Eloy van Hal 及資深顧問 Iris van Slooten 女士帶領下，深入了解村內的公共空間規劃、居住單元設計、照護人力配置與日常活動安排。

侯友宜表示，新北市65歲以上人口約79萬人，占全市總人口19.5%，其中失智症人口估計逾5萬7000人。市府多年來積極推動在地安老與長照服務體系，在失智照護方面，新北市率全國之先，在平溪佈建不老長智村，讓失智者在地安老，並將此模式延伸到都會區，大量培訓「失智友善天使」，加強早期偵測、早期診斷與共同照護、辦理預防延緩失智失能、認知促進課程以及照顧者支持與喘息服務，營造安全、友善且有尊嚴的生活環境。

「新北市目標在今年底達成全市29區皆為失智友善區」。侯友宜指出，照護不應只停留在醫療或安置層面，而是結合社區設計與生活支持，讓長者在安全、熟悉且有人際互動的環境中維持尊嚴與自主性，霍格威村的創新理念與營運模式，正是實現「生活即照護、照護即生活」的最佳範例。

新北市長侯友宜率領市府團隊前往荷蘭阿姆斯特丹知名的失智照護社區霍格威村參訪。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜率領市府團隊前往荷蘭阿姆斯特丹知名的失智照護社區霍格威村參訪。（新北市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中