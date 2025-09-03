健康網》骨鬆年輕化 久坐、缺鈣、壓力大皆為高風險

醫師提醒，年輕人也可能會有骨質流失的問題，因骨質流失難以恢復，提早預防是關鍵，守護骨本，守護健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕年紀輕輕就背痛？小心骨鬆提早報到！潤生復健科診所院長王竣平指出，骨質疏鬆常被認為是老年人才會遇到的問題，但隨著生活習慣改變，年輕和中年人也可能成為高風險族群，骨頭不像肌肉那樣明顯疼痛，很多時候骨質流失是悄無聲息的，等到骨折發生，問題往往已累積很久。

王竣平在臉書「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」指出，別以為骨質疏鬆只有老人才會得，久坐不動、缺鈣、壓力大、慢性病和骨鬆家族史是容易忽略的骨質流失原因。

骨質流失5原因 你中幾項？

缺乏負重運動、久坐不動

●骨骼需要適度負重與刺激才能維持強度。

●久坐、缺乏活動會讓骨質慢慢流失。

●上班久坐族群要特別注意日常活動量。

鈣質與維生素D攝取不足

●鈣是骨骼的基本建材，維生素D幫助吸收。

●飲食中缺乏乳製品、深綠蔬菜或堅果。

●長期不曬太陽也會讓吸收效率變差。

長期壓力大、睡眠差

●壓力會干擾內分泌與骨骼代謝。

●睡眠不足讓骨頭無法進行修復。

●自律神經失調也會影響骨質穩定性。

慢性疾病或長期服藥

●某些藥物（如類固醇、胃藥、甲狀腺素）會影響骨密度。

●慢性發炎疾病也可能加速骨質流失。

●長期用藥者建議定期檢查骨質狀況。

家族骨鬆病史

●有家人曾因跌倒骨折或被診斷骨質疏鬆。

●雖不是直接遺傳，但代表體質風險較高。

●建議提早留意生活保健與飲食補充。

王竣平提醒骨骼健康關係到行動力和生活品質，及早保養非常重要！骨質流失難以恢復，提早預防是關鍵，守護骨本，才能守護健康。

