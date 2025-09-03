自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》骨鬆年輕化 久坐、缺鈣、壓力大皆為高風險

2025/09/03 14:27

醫師提醒，年輕人也可能會有骨質流失的問題，因骨質流失難以恢復，提早預防是關鍵，守護骨本，守護健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，年輕人也可能會有骨質流失的問題，因骨質流失難以恢復，提早預防是關鍵，守護骨本，守護健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年紀輕輕就背痛？小心骨鬆提早報到！潤生復健科診所院長王竣平指出，骨質疏鬆常被認為是老年人才會遇到的問題，但隨著生活習慣改變，年輕和中年人也可能成為高風險族群，骨頭不像肌肉那樣明顯疼痛，很多時候骨質流失是悄無聲息的，等到骨折發生，問題往往已累積很久。

王竣平在臉書「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」指出，別以為骨質疏鬆只有老人才會得，久坐不動、缺鈣、壓力大、慢性病和骨鬆家族史是容易忽略的骨質流失原因。

骨質流失5原因 你中幾項？

缺乏負重運動、久坐不動

●骨骼需要適度負重與刺激才能維持強度。

●久坐、缺乏活動會讓骨質慢慢流失。

●上班久坐族群要特別注意日常活動量。

鈣質與維生素D攝取不足

●鈣是骨骼的基本建材，維生素D幫助吸收。

●飲食中缺乏乳製品、深綠蔬菜或堅果。

●長期不曬太陽也會讓吸收效率變差。

喝牛奶等補充鈣質，有助於減緩骨質流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

喝牛奶等補充鈣質，有助於減緩骨質流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

長期壓力大、睡眠差

●壓力會干擾內分泌與骨骼代謝。

●睡眠不足讓骨頭無法進行修復。

●自律神經失調也會影響骨質穩定性。

慢性疾病或長期服藥

●某些藥物（如類固醇、胃藥、甲狀腺素）會影響骨密度。

●慢性發炎疾病也可能加速骨質流失。

●長期用藥者建議定期檢查骨質狀況。

家族骨鬆病史

●有家人曾因跌倒骨折或被診斷骨質疏鬆。

●雖不是直接遺傳，但代表體質風險較高。

●建議提早留意生活保健與飲食補充。

王竣平提醒骨骼健康關係到行動力和生活品質，及早保養非常重要！骨質流失難以恢復，提早預防是關鍵，守護骨本，才能守護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中