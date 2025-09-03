健康網》英研究：甜菜根汁助降血壓 限定老年人

英國艾希特大學研究發現，讓老年人連續兩週每天飲用2次甜菜根濃縮汁後，血壓有所下降；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕硝酸鹽是根莖類蔬菜中的組成成分，有研究指出，高硝酸鹽飲食可以降低血壓，有助於降低心臟病的風險；英國艾希特大學研究發現，讓老年人連續兩週每天飲用2次甜菜根濃縮汁後，血壓有所下降，但年輕人沒有出現這個效果，推測可能是老年人的口腔微生物群所產生的特定變化。研究發表於《自由基生物學和醫學》（Free Radical Biology and Medicine）。

研究招募39名30歲以下的成年人、36名60多歲和70多歲的成年人。每組受試者分別服用兩週常規劑量的富含硝酸鹽的甜菜根汁，以及兩週服用去除硝酸鹽的安慰劑版甜菜根汁。每種情況之間都有兩週的「廓清期」來重新調整。隨後，研究團隊使用細菌基因定序方法分析了每種情況前後口腔中存在的細菌。

研究發現，兩組在飲用富含硝酸鹽的甜菜根汁後，口腔微生物群的組成發生了顯著變化，但這些變化在年輕組和年長組之間有所不同。老年人組在飲用富含硝酸鹽的甜菜根汁後，口腔細菌普雷沃氏菌屬明顯減少，而有益健康的奈瑟菌屬等細菌的生長則增加。研究開始時，老年人組的平均血壓較高，飲用富含硝酸鹽的甜菜根汁後血壓下降，但服用安慰劑補充劑後血壓沒有下降。

對此，研究作者、艾克希特大學教授安妮．萬哈塔洛（Anni Vanhatalo）認為，富含硝酸鹽的飲食有益健康，老年人隨著年齡增長，自身產生的一氧化氮會減少。他們的血壓也往往較高，這可能與心臟病發作和中風等心血管併發症有關。鼓勵老年人多食用富含硝酸鹽的蔬菜，可能帶來顯著的長期健康益處。

研究和著者、艾克希特大學教授安迪瓊斯（音譯，Andy Jones）指出，該研究證明富含硝酸鹽的食物能夠改變口腔微生物群，從而減輕炎症，並降低老年人的血壓。這為更大規模的研究奠定了基礎，以探索生活方式因素和生理性別對膳食硝酸鹽補充劑反應的影響。

