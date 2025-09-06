自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》練習皮拉提斯 注意姿勢控制避免「肋骨外翻」

2025/09/06 14:26

若練習皮拉提斯或瑜伽過程中，沒有注意到姿勢控制，容易出現「肋骨外翻」的情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／盧宛伶

近年來自媒體盛行，許多人習慣在家透過影片練習皮拉提斯或瑜伽。這些運動能強化核心、修飾體態並放鬆身心，是一種很好的運動方式，但是如果在練習過程中沒有注意到姿勢控制，容易出現「肋骨外翻」的情況。

肋骨外翻並不是疾病，而是一種身體姿勢上的表現。運動過程平躺或站立時，會見到兩邊下緣肋骨往前或往外突出，最常見於抬手、伸展或核心發力不足時。

舉手或抬腿前，先把肚臍微微收向脊椎，保持穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

自我練習時，可以透過以下原則再搭配影片，可以避免肋骨外翻，維持健康體態：

1. 專注「橫向擴張」的呼吸：吸氣時肋骨往兩側打開，吐氣時肋骨向身體中心縮回。切記不要過度抬胸吸氣。

2. 肋骨穩定：上肢動作過程中，想像肋骨往下收回、貼近骨盆，注意肋骨的穩定。

3. 啟動核心肌群：舉手或抬腿前，先把肚臍微微收向脊椎，保持穩定。可以減少身體用「撐起肋骨」來代替，壓力轉移到腰椎，可能造成的不適感。

4. 降低動作幅度：適合自身情況的幅度，保持核心穩定。例如手舉得太高或身體過度後仰，常會造成胸腔打開過度，導致肋骨外翻。

瑜伽與皮拉提斯有些動作很像，皆強調呼吸技巧與身體控制，瑜伽著重伸展與放鬆，皮拉提斯著重核心肌群的鍛鍊。兩者的練習重點並非「做到最大動作」，而是「控制與穩定」只要多加留意肋骨的位置，運動當下提醒自己「關緊肋骨，穩住核心」，就能讓動作更有效率，呈現更有自信的體態。

（作者為衛生署嘉義醫院物理治療師）

