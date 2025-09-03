健康網》研究：通勤時間長、居家狹小 影響睡眠甚鉅

你也通勤上班嗎？研究發現，通勤時間大於53分鐘，或居住空間小於95平方公尺，睡眠時間較短；若兩者都符合，則更為惡化。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有不少人為了較低的租金或是較為寬敞的居住空間，會選擇住在郊區，通勤到市中心的公司上班；大眾有時能從日劇或是新聞報導，看到日本都會區有不少年輕人住在很小的房間內。然近期有研究針對東京的中壯年上班族做調查，發現通勤時間愈長，或是住家空間偏小的人，較為容易失眠，白天上班時精神渙散難集中。若兩項條件皆符合，對睡眠品質影響相當巨大。

一篇刊載在《運輸與健康》期刊（Journal of Transport & Health）由大阪都立大學建築計畫學研究所（生活科学研究科 居住環境学コース 建築計画学分野 松下研究室）的教授松下大輔（Daisuke Matsushita）主持的研究邀請1757名住在日本東京，年齡介於40到59歲的上班族，這些人每週有5天需要通勤。研究詢問通勤時間、住處面積多大，以及失眠與白天時是否有想睡的時候。

研究發現，通勤時間較長造成睡眠時間變短，接受研究者平均每日通勤時間為62分鐘（單趟31分鐘），甚至有1成的人，通勤時間超過120分鐘。

研究發現，通勤時間短的人，睡眠時間較為穩定，品質通常偏高：通勤時間大於53分鐘者，居住面積小於95平方公尺的人，失眠與白天嗜睡情形較明顯；若是兩者皆符合，情況將更嚴重。

過去有研究發現，長時間通勤恐造成慢性病；且都會區內的光害、噪音污染甚至是治安，將嚴重影響睡眠品質。這次更發現居住空間較小者，睡眠時間較短。最後研究強調，大家應調整居住空間與通勤時間，以達到良好的睡眠品質。

