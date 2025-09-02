自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》張學友唱到破音 醫：聲帶微創可hold住好嗓音

2025/09/02 20:55

張學友展開「60+」巡迴演唱會，因呼吸道感染唱到高音竟「破音」，台北醫學大學部立雙和醫院耳鼻喉科醫師賴盈達指出，新微創手術可以改善。（JDS提供）

張學友展開「60+」巡迴演唱會，因呼吸道感染唱到高音竟「破音」，台北醫學大學部立雙和醫院耳鼻喉科醫師賴盈達指出，新微創手術可以改善。（JDS提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕64歲的「歌神」張學友展開「60+」巡迴演唱會因呼吸道感染，演出中發生好多次「破音」；無獨有偶，獨立創作歌手吳鎮安嗓音使用大增，演出時更屢屢出現高音上不去、聲音分岔與走音。台北醫學大學部立雙和醫院耳鼻喉科醫師賴盈達指出，可進行「全方位聲帶精準微創治療」恢復好聲音。

賴盈達說，聲帶是人體非常精密的構造，其本身的結構極其複雜，表面是一層薄薄的上皮細胞，其下則有著非常鬆軟且富含水分的結締組織，這也是聲帶振動及發聲最主要的部分。當嗓音長期或過度使用，都可能會造成聲帶黏膜紅腫發炎，甚至進展為聲帶出血、結節或息肉。此時喉嚨會開始不適，並出現聲音沙啞、高音分岔、喉嚨卡卡、氣音、音量微弱、無法久講、吞嚥疼痛等症狀。

吳鎮安在爆紅後商演邀約不斷，嗓音使用量大增，2024年跨年活動加上冬季重感冒，聲帶健康終於亮起紅燈。求助就醫後，賴盈達透過喉閃頻內視鏡發現聲帶發炎外，也檢查出聲帶出血性息肉，同時也有咽喉逆流情形。

賴盈達表示，「全方位聲帶精準微創治療」乃目前最新的多面向整合治療概念，可透過聲帶顯微瓣手術微創處理聲帶病變，如息肉或囊腫，接著利用新型光纖雷射治療，進而精準治療聲帶血管病灶，如聲帶出血；最後則是聲帶再生醫學，以生長因子進行保養，促進聲帶組織再生修復。

不過一般人也要多注意聲帶保養，賴盈達建議「三少一多」「減少刺激物」，如菸、酒及辛辣物等，「減少大音量及噪音環境」，「減少長時間說話」與「多喝水」，若有超過兩週以上的嗓音沙啞或喉嚨不適狀況，建議儘速前往喉科專門醫師門診尋求專業協助。

