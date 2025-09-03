健康網》16型人格MBTI對上中醫5行人 保養有一套

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽分享，金、木、水、火、土分成五行人格與養生茶飲；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網路很流行的性格分類MBTI，是將人分為外向／內向；實感／直覺；理性／感性；系統／彈性，分別對應4大族群以及16種類型人格，彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽表示，中醫也有依照金、木、水、火、土分成五行人格，趕快來看看你自己是屬於哪一種MBTI跟中醫五行人吧！

木形人

●體型特徵：長臉型，鼻樑纖瘦，眼睛細長，眼皮單薄，手長腳長，肩膀較窄少肉。

●人格特質：聰明好學，思維活躍，喜歡追求突破，勞心多於勞力，個性容易緊張焦慮。

對應MBTI：ENTP（辯論家）/ ESTP（企業家）。

●日養保養建議：總是勞心的木行人，最適合飲用「玫瑰疏肝茶」作為保養。

●成分：玫瑰花8朵、陳皮6克、柴胡6克，加入800c.c.沸水後悶泡十分鐘即可飲用。

●功效：疏肝理氣、活血止痛、強健脾胃。

火形人

●體型特徵：面紅，頭尖，鼻子尖，下巴尖，顴骨高，五官深，身形扁，骨盆寬，手腳較小。

●人格特質：熱情，外向，社交達人，心急，情緒充沛，善於表達。

●對應MBTI：ENFP（競選者）/ ENFJ（主人公）。

●日養保養建議：風風火火，充滿效率的火行人，適合用「安神寧心茶」來寧心安神。

●成分：炙甘草4克、小麥4克、大棗4克、茯神4克，加入800c.c.沸水後悶泡十分鐘即可飲用。

●功效：補益心氣、養心助眠，寧神安躁。

MBTI對上中醫五行人格。（馬光中醫診所提供）

土形人

●體型特徵：頭大臉圓，膚色略黃有光澤，圓身，肩膀手腳渾圓多肉，腹部較圓。

人格特質：穩重踏實，個性務實，負責，不擅於拒絕，重信用。

●對應MBTI：ISFJ（守衛者）/ ISTJ（物流師）。

●日養保養建議：務實穩重，總是好好先生的土行人，建議飲用「健脾利濕茶」來健脾保養消化道。

●成分：山楂5克、薏仁5克、茯苓5克，加入800c.c.沸水後悶泡十分鐘即可飲用。

●功效：消食導滯，健脾合胃，去濕消油。

金形人

●體型特徵：國字臉，方頭大耳，小面大頭，膚色白皙，骨架較小，手指短小方正。

●人格特質：冷靜理智，善於分析，重視秩序邏輯，個性內斂堅定，頑強固執，善權謀懂交際。

●對應MBTI：INTJ（建築師）/ INTP（邏輯學家）

●日養保養建議：理智又冷靜客觀的金行人，平常可以透過「潤肺祛燥茶」來改善呼吸道。

●成分：百合6克、銀耳4克、蓮子6顆、麥門冬6克，加入800c.c.沸水後悶泡十分鐘即可飲用。

●功效：生津潤肺，補氣化燥，預防感冒。

水形人

●體型特徵：面色黑，耳大有神，臉型崎嶇，下巴小，骨架較小，下半身較長。

●人格特質：內斂安靜，心思細膩，善於思考，情緒起伏較大，容易鑽牛角尖。

●對應MBTI：INFJ（提倡者）/ INFP（調停者）

●日養保養建議：心思細膩敏感的水行人，建議可以多飲用「補腎養生茶」，加強身體循環。

●成分：黑豆5克、杜仲5克、枸杞5克、加入800c.c.沸水後悶泡十分鐘即可飲用。

●功效：補益肝腎、利水活血、改善循環。

彰化馬光中醫診所醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供。）

