健康網》不是狂點藥水就好 乾眼症要「對症」才有效

醫師提醒，舒緩乾眼症，應針對乾眼類型，挑對品項；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛乾澀難耐時，很多人會點眼藥水或人工淚液舒緩不適，但也有人發現頻繁點眼藥水仍未見效，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，其實乾眼症不是只有「水不夠」這麼簡單，乾眼症分3型，要「對症」點才有效。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，有患者說：「我每天點眼藥水超過10次，為什麼眼睛還是乾？」問題可能就出在點錯眼藥水的種類。

粘靖旻表示，很多人以為眼藥水就是「多點＝有效」，但其實點錯種類、亂點一通，只會讓眼睛越來越乾，越來越依賴，甚至還可能造成刺激。

乾眼症分3型 混合型最常見

粘靖旻表示，乾眼症分3型，每種原因不一樣，用的眼藥水也該不一樣。亂點 = 效果打折，還可能越點越糟。

●水分型乾眼：淚腺分泌不足，眼睛乾澀。

●蒸發型乾眼：油脂分泌不足，淚水蒸發太快。

●混合型乾眼：兩種都有，也是最常見的一種。

醫揭正確「保濕」4要點

●一天點4-6次就夠，除非醫師另有建議。

●挑選無防腐劑配方，尤其是要長期使用者。

●針對自己乾眼類型挑對品項，不是感覺清涼就好用。

●搭配加濕器、避免長時間用眼，也很重要。

粘靖旻指出，很多人說：「這款眼藥水，我點了沒感覺耶！」其實那可能代表點的眼藥水，不是你的眼睛需要的，而不是它沒效！

如果每天還是狂點眼藥水、眼睛卻越來越乾澀、痠、紅、模糊，就應該到眼科門診，好好檢查乾眼類型，找出最適合你的「專屬保濕方案」。

