自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白露將至「4大養生法」 杏仁、蜂蜜5食物滋陰潤肺

2025/09/04 08:41

白露後容易出現口乾、咽乾、皮膚乾裂等「秋燥」症狀，此時可吃蜂蜜來潤肺；圖為示意圖。（圖取自freepik）

白露後容易出現口乾、咽乾、皮膚乾裂等「秋燥」症狀，此時可吃蜂蜜來潤肺；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕9月7日即將迎來秋季第3個節氣 「白露」，象徵孟秋結束、仲秋登場。俗語說「白露秋分夜，一夜涼一夜」，氣溫變化明顯，晝夜溫差更是一年中最大的時候。扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書專頁發文提醒，白露是養生關鍵期，「白露養好生，秋冬不看醫生」，若能在此時調養得當，不僅能遠離秋燥，還能為冬天儲備健康。多吃黑芝麻、核桃、杏仁、蜂蜜、銀耳等潤肺食材，或選擇麥冬、沙參、西洋參、百合等藥食同源食材滋補。

白露養生4大重點

1. 飲食養肺潤燥：白露後容易出現口乾、咽乾、皮膚乾裂等「秋燥」症狀，中醫提倡「秋冬養陰」。建議多吃黑芝麻、核桃、杏仁、蜂蜜、銀耳等潤肺食材，或選擇麥冬、沙參、西洋參、百合等藥食同源食材，幫助滋陰潤肺。

2. 早晚適時添衣：「白露勿露身」，一到白露節氣後切勿再赤膊露體，以免受寒。尤其早晚氣溫驟降，記得添加外套或蓋被，避免感冒或誘發心血管疾病。

3. 注意腹部保暖：秋季腸胃特別脆弱，冰涼瓜果要少吃，避免空腹食用，以免助濕損傷脾陽，引發腹瀉、頭暈、乏力。

4. 白露泡腳養腎補氣：不少人會在白露後出現手腳冰冷、乏力的狀況。羅可雯建議養成泡腳習慣，搭配艾草、生薑、花椒等藥材，能溫經散寒、促進血液循環，睡前泡腳更有助睡眠與免疫力提升。

「秋冬養陰」可以多吃杏仁來食補；圖為示意圖。（圖取自freepik）

「秋冬養陰」可以多吃杏仁來食補；圖為示意圖。（圖取自freepik）

穴位按摩+2藥膳1泡腳方

羅可雯建議，白露時節也可透過穴位保健，例如 迎香穴、鼻通穴、印堂穴可改善鼻塞；合谷穴、列缺穴、曲池穴則有助提升肺氣。此外，中醫也推薦幾款簡單藥膳：

●雪梨川貝豬骨湯：清潤肺部，止咳效果佳。雪梨1顆、川貝母15克、紅棗10枚（去籽）、枸杞20克、豬大骨300克、生薑5片、熱水1000毫升。川燙豬骨後與其他食材同燉1小時。

●百合沙參杏仁粥：滋陰潤肺，緩解秋燥咳嗽。百合20克、北沙參20克、杏仁10克、粳米100克。先煎沙參與百合取汁，再加米與杏仁煮成稀粥。

●薑桂紅花泡腳方：促進血液循環，保暖驅寒。生薑10克、桂枝10克、紅花5克，打碎布包後放入泡腳水中。建議水溫42～45℃，泡至身體微熱為宜。泡腳同時搓揉耳朵與腰部，效果更佳。

羅可雯提醒，白露後氣溫冷熱變化劇烈，也是過敏、心血管疾病的高發期，建議隨時留意身體狀況，調整飲食與作息，才能真正做到「順時而養」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中