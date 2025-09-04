健康網》白露將至「4大養生法」 杏仁、蜂蜜5食物滋陰潤肺

白露後容易出現口乾、咽乾、皮膚乾裂等「秋燥」症狀，此時可吃蜂蜜來潤肺；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕9月7日即將迎來秋季第3個節氣 「白露」，象徵孟秋結束、仲秋登場。俗語說「白露秋分夜，一夜涼一夜」，氣溫變化明顯，晝夜溫差更是一年中最大的時候。扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書專頁發文提醒，白露是養生關鍵期，「白露養好生，秋冬不看醫生」，若能在此時調養得當，不僅能遠離秋燥，還能為冬天儲備健康。多吃黑芝麻、核桃、杏仁、蜂蜜、銀耳等潤肺食材，或選擇麥冬、沙參、西洋參、百合等藥食同源食材滋補。

白露養生4大重點

1. 飲食養肺潤燥：白露後容易出現口乾、咽乾、皮膚乾裂等「秋燥」症狀，中醫提倡「秋冬養陰」。建議多吃黑芝麻、核桃、杏仁、蜂蜜、銀耳等潤肺食材，或選擇麥冬、沙參、西洋參、百合等藥食同源食材，幫助滋陰潤肺。

2. 早晚適時添衣：「白露勿露身」，一到白露節氣後切勿再赤膊露體，以免受寒。尤其早晚氣溫驟降，記得添加外套或蓋被，避免感冒或誘發心血管疾病。

3. 注意腹部保暖：秋季腸胃特別脆弱，冰涼瓜果要少吃，避免空腹食用，以免助濕損傷脾陽，引發腹瀉、頭暈、乏力。

4. 白露泡腳養腎補氣：不少人會在白露後出現手腳冰冷、乏力的狀況。羅可雯建議養成泡腳習慣，搭配艾草、生薑、花椒等藥材，能溫經散寒、促進血液循環，睡前泡腳更有助睡眠與免疫力提升。

「秋冬養陰」可以多吃杏仁來食補；圖為示意圖。（圖取自freepik）

穴位按摩+2藥膳1泡腳方

羅可雯建議，白露時節也可透過穴位保健，例如 迎香穴、鼻通穴、印堂穴可改善鼻塞；合谷穴、列缺穴、曲池穴則有助提升肺氣。此外，中醫也推薦幾款簡單藥膳：

●雪梨川貝豬骨湯：清潤肺部，止咳效果佳。雪梨1顆、川貝母15克、紅棗10枚（去籽）、枸杞20克、豬大骨300克、生薑5片、熱水1000毫升。川燙豬骨後與其他食材同燉1小時。

●百合沙參杏仁粥：滋陰潤肺，緩解秋燥咳嗽。百合20克、北沙參20克、杏仁10克、粳米100克。先煎沙參與百合取汁，再加米與杏仁煮成稀粥。

●薑桂紅花泡腳方：促進血液循環，保暖驅寒。生薑10克、桂枝10克、紅花5克，打碎布包後放入泡腳水中。建議水溫42～45℃，泡至身體微熱為宜。泡腳同時搓揉耳朵與腰部，效果更佳。

羅可雯提醒，白露後氣溫冷熱變化劇烈，也是過敏、心血管疾病的高發期，建議隨時留意身體狀況，調整飲食與作息，才能真正做到「順時而養」。

