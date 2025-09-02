健康網》經期「鐵力值」狂掉！ 4大體質這樣補鐵

經期想補鐵，可別只靠紅豆湯，針對體質才能事半功倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕月經來總是頭暈、想放空、站起來一片黑白畫面？不少女性把這些症狀當成「正常經期反應」，但其實是缺鐵！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，經血量多的女生容易流失鐵質，加上體質偏虛，就會導致每個月一到經期就「虛掉」。想補鐵可別只靠紅豆湯，對應體質吃對食材，才是根本解方。

4大經期體質＋專屬補鐵食材

1、氣血不足型： 月經量少、顏色偏淡

●補鐵食材：紅棗、枸杞、黑芝麻、豬肝、瘦紅肉。

●推薦吃法：紅棗黑糖茶、豬肝菠菜湯，補血養肝。

2、經血過多型： 量大、色紅、容易疲倦

●補鐵食材：龍眼乾、黑豆、紅鳳菜、葡萄乾、南瓜子。

●推薦吃法：紅鳳菜炒蛋、黑豆燉雞，補鐵又補虛。

經血過多型者，量大、容易疲倦，可以吃南瓜子補鐵；圖為情境照。（圖取自freepik）

3、經痛血塊型： 經血量集中、伴隨血塊

●補鐵食材：山楂、玫瑰、丹參（活血、防瘀堵）。

●推薦吃法：玫瑰紅棗茶、山楂燉梨，幫助經血排淨。

4、手腳冰冷型： 經期怕冷、臉色蒼白

●補鐵食材：麻油、老薑、桂圓、紅棗、黑糖。

●推薦吃法：麻油薑片炒蛋、桂圓紅棗黑糖茶，可溫宮補氣。

經期補鐵小提醒

●選對鐵來源：紅肉、肝臟類、深綠色蔬菜。

●搭配維他命C水果：如奇異果、芭樂，加速吸收。

●少碰：冰品、濃茶、咖啡，否則會阻礙鐵質吸收。

周宗翰強調，如果你月月經期都覺得累、頭暈、臉色蒼白，那代表「鐵力值正在狂掉」，光靠營養品不夠，更需要針對體質調理，才能真正改善「經期一到就崩潰」的惡性循環。

