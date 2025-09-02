自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》經期「鐵力值」狂掉！ 4大體質這樣補鐵

2025/09/02 21:20

經期想補鐵，可別只靠紅豆湯，針對體質才能事半功倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

經期想補鐵，可別只靠紅豆湯，針對體質才能事半功倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕月經來總是頭暈、想放空、站起來一片黑白畫面？不少女性把這些症狀當成「正常經期反應」，但其實是缺鐵！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，經血量多的女生容易流失鐵質，加上體質偏虛，就會導致每個月一到經期就「虛掉」。想補鐵可別只靠紅豆湯，對應體質吃對食材，才是根本解方。

4大經期體質＋專屬補鐵食材

1、氣血不足型： 月經量少、顏色偏淡

●補鐵食材：紅棗、枸杞、黑芝麻、豬肝、瘦紅肉。

●推薦吃法：紅棗黑糖茶、豬肝菠菜湯，補血養肝。

2、經血過多型： 量大、色紅、容易疲倦

●補鐵食材：龍眼乾、黑豆、紅鳳菜、葡萄乾、南瓜子。

●推薦吃法：紅鳳菜炒蛋、黑豆燉雞，補鐵又補虛。

經血過多型者，量大、容易疲倦，可以吃南瓜子補鐵；圖為情境照。（圖取自freepik）

經血過多型者，量大、容易疲倦，可以吃南瓜子補鐵；圖為情境照。（圖取自freepik）

3、經痛血塊型： 經血量集中、伴隨血塊

●補鐵食材：山楂、玫瑰、丹參（活血、防瘀堵）。

●推薦吃法：玫瑰紅棗茶、山楂燉梨，幫助經血排淨。

4、手腳冰冷型： 經期怕冷、臉色蒼白

●補鐵食材：麻油、老薑、桂圓、紅棗、黑糖。

●推薦吃法：麻油薑片炒蛋、桂圓紅棗黑糖茶，可溫宮補氣。

經期補鐵小提醒

●選對鐵來源：紅肉、肝臟類、深綠色蔬菜。

●搭配維他命C水果：如奇異果、芭樂，加速吸收。

●少碰：冰品、濃茶、咖啡，否則會阻礙鐵質吸收。

周宗翰強調，如果你月月經期都覺得累、頭暈、臉色蒼白，那代表「鐵力值正在狂掉」，光靠營養品不夠，更需要針對體質調理，才能真正改善「經期一到就崩潰」的惡性循環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中