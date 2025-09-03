自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》偶像離世哭得比失戀還慘 心理師揭「擬社會關係」真相

2025/09/03 11:39

「擬社會人際互動」是一種與媒體人物之間建立的單向情感連結；圖為情境照。（圖取自freepik）

「擬社會人際互動」是一種與媒體人物之間建立的單向情感連結；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕麥可．傑克森離世已經16年，但一段素人翻唱影片卻再度讓無數歌迷瞬間落淚。許多人或許都有過類似的經驗：某個偶像或明星離世時，你哭得比失戀還慘，身邊的人卻不解地問：「你又不認識他，哭什麼？」對此，台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容剖析，這背後隱藏的其實是心理學中的「擬社會人際互動」（Parasocial Relationship）。

余佳容在其臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文說明，「擬社會人際互動」是一種與媒體人物之間建立的單向情感連結。雖然單向，但影響卻真實深刻，甚至足以在偶像離世時帶來強烈悲傷。

我們為什麼會為不認識的偶像痛哭？

余佳容分析，當偶像離世時，我們經歷的不只是「一個名人的死亡」，而是多重失落的疊加：

●失去的情感寄託：偶像的歌聲、作品陪伴了無數孤單時刻，死亡卻讓這份「安全的愛」戛然而止。

●消逝的青春記憶：那些歌曲、電影，承載著初戀、叛逆期與自我認同，一併隨偶像而終結。

●破碎的永恆幻想：我們以為偶像不會消失，死亡卻殘酷提醒「沒有什麼是永恆的」。

●投射的自我價值：偶像的成功往往是我們夢想的投射，他們的消逝也會讓人感到失落與空虛。

承認悲傷是真實的，才是真正走出悲傷的第一步；圖為情境照。（圖取自freepik）

承認悲傷是真實的，才是真正走出悲傷的第一步；圖為情境照。（圖取自freepik）

怎麼走出這份悲傷？心理師5大建議

1. 承認悲傷是真實的：不要因「只是偶像」而否定感受。

2. 重新連結作品：透過歌曲、影像，讓懷念轉化為力量。

3. 建立真實人際連結：把單向的情感能量轉回身邊可互動的人際關係。

4. 反思生命意義：思考自己想留下什麼、如何被記住。

5. 尋求專業協助：若悲傷嚴重影響生活，應尋求心理師支持。

「能為他人離世而哭泣，其實是你柔軟與善良的證明。」余佳容強調，偶像的離去不必成為痛苦的枷鎖，而能轉化為對生命更深的理解、對當下的珍惜，與對愛更勇敢的表達。當偶像離世時，你流下的眼淚，不是因為脆弱，而是因為曾真心被觸動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中