健康網》入睡好困難！ 每3.5人就有1人有睡眠障礙

雲鼎中醫診所醫師黃懷儒表示，常見的睡眠障礙中醫類型分別為心肝火旺型、心脾兩虛型、陰虛火旺型、複雜混合型；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖民進黨籍立委楊曜，今（2日）在臉書發文，因受睡眠障礙折磨，在本屆立委任期屆滿不再參選連任。現代人生活壓力大、時間行程忙碌緊湊，在台灣平均每3.5人就有1個人有睡眠障礙。雲鼎中醫診所醫師黃懷儒表示，常見的中醫類型分別為心肝火旺型、心脾兩虛型、陰虛火旺型、複雜混合型。

黃懷儒在臉書專頁「雲鼎中醫診所」指出，「睡眠障礙指的是長期、反覆且顯著地干擾入睡、維持睡眠、過早醒來，或非預期的過度嗜睡，並且這些問題造成白天的功能受損，例如：注意力不集中、疲勞、情緒困擾、工作效率降低等。主要類型分為「失眠」、「睡眠呼吸障礙」、「嗜睡症」、「晝夜節律失調」、「快速動眼期異常行為失調」、「非快速動眼期異常行為失調」、「不寧腿症候群」以及「藥物或精神因素影起的睡眠障礙」。

黃懷儒說，在中醫觀點則稱為「不寐」、「不得眠」等，即入睡困難、易醒、多夢、早醒、醒後不易再眠等，其根本病機為「心神不寧」或「陰陽失調」。

常見的睡眠障礙中醫類型

●壓力大或常處於心情煩躁的心肝火旺型：入睡困難、多夢易醒、口苦口乾、煩躁易怒、面紅眼赤。

推薦菊花薄荷茶：材料：菊花8g、薄荷3g＋200毫升的熱水沖泡10分鐘。

●思慮多、耗費心神心力的心脾兩虛型：多夢易醒、健忘、心悸、精神倦怠、食慾差、面色蒼白。

推薦桂圓紅棗茶：桂圓5顆、紅棗5顆、枸杞少許＋200毫升水，用小火煮15分鐘，晚餐後或睡前兩小時前飲用完畢。

●長期熬夜或常上夜班的陰虛火旺型：難入睡、夜間易醒、口乾舌燥、潮熱盜汗。

推薦百合麥冬茶：百合5克、麥冬5克＋200毫升水煮15分鐘，晚餐後或睡前兩小時前飲用完畢。

●複雜混合型：服用茶飲或穴位按摩所能緩解的程度遠遠不及服用藥物效果來得好，建議深受睡眠困擾的患者及早就醫，避免睡眠狀況越來越差或是過度依賴幫助睡眠的藥物。

改善睡眠障礙穴位按摩

●神門穴：手腕內側，小指側腕橫紋凹陷處。

●印堂穴：額部兩眉頭中間。

●三陰穴：內踝尖往上三橫指處。

●百會穴：頭頂正中點，兩耳尖連線中點。

