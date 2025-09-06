健康網》孩子別成惡視力 醫：3歲起定期眼科檢查

眼科診所巡迴舉辦「小小眼科醫師體驗營」，讓孩童了解視力檢查流程，體驗一下掛號、視力檢查、驗光及眼疾模擬等4大關卡。（諾貝爾眼科診所提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學了，不少孩子放了一個暑假，回到教室上課，突然發現眼睛看東西「視茫茫」，諾貝爾眼科診所醫師謝昀臻表示，早期介入是控制近視惡化的關鍵，兒童眼球在成長階段發育快速，建議家長應自孩子3歲起定期安排眼科檢查。

根據衛生福利部最新調查，台灣小六學童近視率已逾7成，18歲以下青少年視力不良比例更高達87%。近視低齡化正威脅國民眼睛健康，若未及早介入，未來罹患青光眼或黃斑部病變等眼疾風險將顯著提升。

不少家長在詢問角膜塑型片，謝昀臻說，依據台灣藥事法規定，9歲以上且具自主配戴能力的孩童即可使用角膜塑型片。但隨著醫療進步，角膜塑型的驗配技術也有大幅的提升。目前最新的數位驗配技術，是透過高階角膜地圖儀掃描超過10萬2千個數據點，結合3D全方位建模技術，量身訂製高透氧材質的角膜塑型片，有效提升配戴舒適度。

謝昀臻指出，角膜塑型片採用高透氧材質製成，常用於夜間配戴，對喜愛運動或水上活動的孩童尤其適合，部分配戴合適的學童在白天視力有機會達到不需配戴眼鏡的效果，但實際效果仍須由醫師評估後決定。

眼科診所巡迴舉辦「小小眼科醫師體驗營」，做小小白袍，讓孩童體驗一下掛號、視力檢查、驗光及眼疾模擬四大關卡，謝昀臻宣導，日常生活中更要落實「20、20、20原則」：每用眼20分鐘，休息 20 秒，將視線移至 6 公尺以外，幫助舒緩眼部疲勞。

