健康網》孩子哭鬧不想開學？心理師3招助孩子重返校園

2025/09/04 11:11

孩子總在開學時哭鬧不願上學？心理師陳家維提供3建議。（圖取自shutterstock）

孩子總在開學時哭鬧不願上學？心理師陳家維提供3建議。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高中以下學校開學日，或許你已經在校門看到這樣的片段：幼小的學童於校門口哭泣，抱著家長的腿，不肯踏入校門。心理諮商師陳家維提供3項建議，並提醒多數孩子在幾天後便會慢慢適應，家長不必給過多壓力。

陳家維在臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」分享三個小技巧，幫助孩子重返校園：

​1.先接住情緒

​孩子哭鬧時，別急著說「有什麼好怕的！」身為家長的我們，記得先深呼吸放慢步調，先用一句話讓他知道情緒被看見：「爸爸知道妳有點害怕」、「媽媽看到你感覺緊張」。

2.給陪伴＋鼓勵

​肢體接觸、擁抱、魔法儀式、小小護身符、放學的獎勵等，用你熟悉的方式，先幫孩子把情緒降溫。

3.清楚設定界線

​陪伴包括時間（再抱一分鐘、再陪兩分鐘等），以及地點（送到教室門口、陪走到一樓等），說到就盡量做到，慢慢淡出，不要無止盡退讓。

​孩子若再度哭鬧，就回到前兩步驟，並再提醒界線。關鍵不是「說服」孩子，而是先「安撫」情緒。因為在害怕、緊張爆表時，小一小二孩子真的很難理性思考。最後陳家維提醒：大多數孩子幾天後就會慢慢適應，身為家長的你，也別給自己太大壓力。

