健康網》吃飽想睡、整天頭暈 醫：恐是血糖震盪惹禍

吃完午餐還是很累想睡，而且餓得很快？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，元凶可能是血糖震盪；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明糖化血色素正常，為何吃完午餐還是很累想睡，而且餓得很快？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，元凶可能不是高血糖，而是「血糖震盪」，忽高忽低的「血糖震盪」，就像讓你的身體細胞天天坐雲霄飛車。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，他有位學員的健檢報告顯示「糖化血色素 （HbA1c）」是漂亮的5.7%，看起來非常標準，卻整天頭暈、沒有精神。因為血糖震盪，這種劇烈的起伏會產生自由基，引發體內發炎、加速老化，還會累壞胰臟，使身體陷入惡性循環。

請繼續往下閱讀...

蕭捷健說，關鍵在於：別只看「平均分數」，要看「每一次的考試成績」， 糖化血色素說穿了，就是「過去3個月血糖的平均值」。想把血糖雲霄飛車，變成平穩的動物園小火車，試試「碳水循環」。活動量多，就吃多一點好的碳水化合物；活動量少，就吃少一點，但不是完全不吃。

高碳防震盪3招

●改變吃飯順序：先吃蛋白質（分泌人體瘦瘦針Glp-1）→再吃蔬菜→最後吃澱粉。

●聰明分配澱粉：將大部分的澱粉安排在運動前後攝取。

●運動後散散步：幫助血糖穩定，不要在電視前面睡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法