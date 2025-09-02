健康網》古林睿煬腹斜肌拉傷 醫：復發機率不低

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬飽受腹內斜肌拉傷，日本醫師診斷為「左內腹斜肌拉傷」，距離重返賽場評估需要8週左右的時間。聯新國際醫院運動醫學科醫師程皓指出，常見發生於高速旋轉時，通常會發生在非慣用手側。常見症狀為側腹部強烈刺痛，甚至咳嗽時也會有症狀。

程皓在臉書「程皓醫師｜好動人生。 運動與家庭醫學」分享，古林睿煬休養長達8週應該是出於保護選手，大部分皆能完美回歸。

程皓說，有一項研究顯示，平均復出時間大約為27天，但也需要視傷勢嚴重程度做調整，一年內也仍有30%會復發。

聯新國際醫院運動醫學科醫師吳易澄提出，根據拉傷程度不同，可以分為3個等級：

●一級拉傷：可能會導致局部疼痛、輕微腫脹，以及運動時、咳嗽、笑、深呼吸或打噴嚏時出現疼痛。

●二級拉傷：腹肌的部分撕裂傷，根據纖維撕裂的數量，這種損傷可能對運動員有害。運動員可能會突然感到腹部劇痛、明顯的疼痛敏感度、局部腫脹。運動員的任何活動都可能帶來疼痛，因此運動員需要小心翼翼地移動。

●三級拉傷：三級肌肉拉傷是最嚴重的損傷，被診斷為完全肌肉斷裂，可能在肌肉插入處、起始處或中部斷裂。除了二級肌肉拉傷的症狀外，少數運動員還可能出現嚴重的症狀，包括噁心、嘔吐、蒼白的皮膚、過度出汗、呼吸急促等。

吳易澄說，運動員應該以約50%的強度開始擊球訓練，建議使用更輕的球棒，試恢復情況再逐漸進行高強度擊球訓練，沒有疼痛才可以進行真正的比賽。

