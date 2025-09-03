自由電子報
健康網》4款豆腐營養大PK 嫩豆腐熱量最低 減重族要避「它」

2025/09/03 12:21

營養師Gina表示，嫩豆腐水分含量高，吃起來口感滑嫩，熱量較低，但飽足感也比較弱，減脂者推薦攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師Gina表示，嫩豆腐水分含量高，吃起來口感滑嫩，熱量較低，但飽足感也比較弱，減脂者推薦攝取；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆製品不僅所含飽和脂肪較低，適合增肌、減脂族群，植物性蛋白質有營養，價格也便宜。但豆腐種類多，你知道怎麼挑選才健康？營養師Gina分享表示，以市面上常見的嫩豆腐、板豆腐、雞蛋豆腐、油豆腐來說，嫩豆腐因含水量高，熱量最低；而外酥內軟的油豆腐熱量達一般豆腐的3倍，堪稱熱量炸彈，想減脂的人千萬別碰它。

4款豆腐營養大不同

豆腐是健康美味的好食材，口感、種類多元，但哪一種最適合減脂與健康需求呢？對此，Gina於臉書專頁「營養師Gina」發影音介紹嫩豆腐、板豆腐、雞蛋豆腐、油豆腐等4種常吃品項，並解析其成分與營養、適合族群與料理如下：

嫩豆腐：水分含量高，吃起來口感滑嫩。100公克之中，蛋白質含量大約是4.5公克，熱量比較低，但相對的，飽足感也會比較弱，減脂者推薦攝取。料理方式比較適合涼拌、蒸、煮湯，但切記不可以用來煎，因容易碎掉。

板豆腐：板豆腐水分被壓乾，因此水分含量低，但蛋白質含量比較高，100公克之中，約有8-10克的蛋白質，吃起來口感屬於比較扎實且有飽足感。想補鈣的人也可以挑它，因為凝固劑的關係，它的鈣質含量也比嫩豆腐來得高，同時也是想增肌者、長輩們、全素或乳醣不耐者的好選擇。料理則適合拿來煎、炒、燉、滷。

雞蛋豆腐：主要成分來自於雞蛋，蛋白質也算高，約有6-8公克，但須注意非純素，吃全素者別吃錯。挑選時只要注意一下成分，盡量單純不要挑到太複雜，避免挑到有添加糖、味精的。適合飲控想換換口味的人，尤其拿來氣炸料理超級好吃。

油豆腐：具有外酥內嫩的特色，但需特別小心，它可是熱量炸彈，熱量為一般豆腐的3倍，想要減脂的人建議絕對要少碰這款。

Gina表示，經由上述4款豆腐的成分、營養介紹，下次選購時，便可快、狠、準的挑選出最適合自己的品項。

營養師Gina指出，油豆腐具有外酥內嫩的特色，但它可是熱量炸彈，熱量為一般豆腐的3倍，想要減脂建議絕對要少碰這款；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師Gina指出，油豆腐具有外酥內嫩的特色，但它可是熱量炸彈，熱量為一般豆腐的3倍，想要減脂建議絕對要少碰這款；示意圖。（圖取自photoAC）

